Экономика
News.ruБиржевые индексы в Нью-Йорке понизились
В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС. Индекс S&P 500, который включает в себя 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,96 пункта (-0,82%) и оказался на отметке 2 905,84.
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Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Авто
BMW запустила в Калининграде производство новых BMW X6
В Калининграде на мощностях отечественного «Автотор» наладили локальную сборку баварского купе-кроссовера BMW X6, который начал сходить с конвейера еще 29 апреля.
SpeedMe 05:03
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Mercedes-Benz не смог удержать внешность нового S-Class в секрете до официальной даты дебюта, потому что снимки флагмана немецкой марки просочились на французский сайтWоrldsсоор.
SpeedMe 04:27
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ в больницах
Причиной возгорания могла стать неисправность ИВЛ. Из-за пожара из больницы эвакуировали 150 человек.
РИА Новости 05:37
Политика
Завод «Звезда» спустил на воду первый танкер на газомоторном топливе
В России спущен на воду первый танкер на газомоторном топливе. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Известия 07:43
Экономика
Минэкономразвития готовит меры поддержки арендодателей
Министерство экономического развития России работает над определением возможных мер поддержки владельцев недвижимости и арендодателей в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявил заместитель главы министерства Алексей Херсонцев.
Газета.Ru 07:33
Политика
Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Политика
Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
Общество
В России треть заразившихся COVID-19 лечатся в больницах
Чуть меньше трети всех заразившихся коронавирусом COVID-19 россиян госпитализированы, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 10:09
Общество
Голикова: каждый пятый медик уже переболел коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, согласно первым исследованиям, коронавирусом переболели 21% медиков, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ вчера в 10:35
Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Коммерсантъ 05:03
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
Общество
Энгельсскую чиновницу отстранили от работы из-за комментария в соцсети
Чиновницу из Энгельса Саратовской области отстранили от должности после скандальных слов о родителях, которым положены выплаты в связи с коронавирусом.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:35
Общество
Попова уточнила сроки жизни коронавируса на поверхностях
Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила сроки жизни коронавируса на поверхностях, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 09:54
Авто
Продажи новых машин в России упали на 72% в апреле
Продажи легковых авто и легкого коммерческого транспорта в нашей стране за прошлый месяц уменьшились на 72,4% до 38 тыс. 922 единиц.
Тарантас Ньюс 05:29
Футбол
УЕФА опроверг изменение формата квалификации к еврокубкам
10 мая газета The Times сообщила о планах УЕФА на фоне пандемии сократить или вовсе отменить квалификационные игры к футбольным еврокубкам следующего сезона.
Известия вчера в 16:10
Общество
В ВОЗ опровергли довод о занижении Россией смертности от коронавируса
В России не наблюдается фактов сознательного занижения смертности от коронавируса.
Псковское агентство информации 09:57
Общество
Попова назвала обстановку в России «напряженной»
Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
Pravda.Ru 09:41
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия вчера в 09:19
Общество
В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции
Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
Здоровье
Свердловские власти обсудили, как выходить из карантина
Екатеринбург, 12 мая 2020, 17:00 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание с чиновниками и экспертным сообществом по выходу из режима повышенной готовности.
REGNUM 10:00
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Футбол
«Барселона» намерена приобрести Алексея Миранчука
Барселона, Испания, 12 мая 2020, 17:25 — REGNUM «Барселона» может приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ближайшее трансферное окно.
REGNUM 10:25
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
Общество
Турпоездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня
Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53