Экономика

News.ruNews.ruБиржевые индексы в Нью-Йорке понизились

В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС. Индекс S&P 500, который включает в себя 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,96 пункта (-0,82%) и оказался на отметке 2 905,84.
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Биржевые индексы в Нью-Йорке растут на ожиданиях восстановления экономики

ТАСС10:11

Ключевые индексы биржи Нью-Йорка выросли в ожидании восстановления экономики

Известия08 мая в 18:16

Фондовые торги в США завершились разнонаправленно

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Фондовый рынок США выходит из «красной зоны»

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Промежуточные итоги кризиса: какое будущее ждет мировую экономику и экономику России?

Вести.Ruвчера в 11:40

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

News.ruвчера в 10:30

Фондовые рынки США растут на ожиданиях восстановления экономики

ПРАЙМ10:01
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52-летний «Танцующий миллионер» сообщил, что впервые станет отцом

Вестник 04:28
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ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Авто

BMW запустила в Калининграде производство новых BMW X6

В Калининграде на мощностях отечественного «Автотор» наладили локальную сборку баварского купе-кроссовера BMW X6, который начал сходить с конвейера еще 29 апреля.
SpeedMe 05:03
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры

Mercedes-Benz не смог удержать внешность нового S-Class в секрете до официальной даты дебюта, потому что снимки флагмана немецкой марки просочились на французский сайтWоrldsсоор.
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Происшествия

Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ в больницах

Причиной возгорания могла стать неисправность ИВЛ. Из-за пожара из больницы эвакуировали 150 человек.
РИА Новости 05:37
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Политика

Завод «Звезда» спустил на воду первый танкер на газомоторном топливе

В России спущен на воду первый танкер на газомоторном топливе. Об этом во вторник, 12 мая, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Известия 07:43
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Экономика

Минэкономразвития готовит меры поддержки арендодателей

Министерство экономического развития России работает над определением возможных мер поддержки владельцев недвижимости и арендодателей в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявил заместитель главы министерства Алексей Херсонцев.
Газета.Ru 07:33
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Политика

Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом

Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
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Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
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Общество

В России треть заразившихся COVID-19 лечатся в больницах

Чуть меньше трети всех заразившихся коронавирусом COVID-19 россиян госпитализированы, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 10:09
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Общество

Голикова: каждый пятый медик уже переболел коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, согласно первым исследованиям, коронавирусом переболели 21% медиков, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ вчера в 10:35
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Автоспорт

Феттель покинет Ferrari в конце года

Коммерсантъ 05:03
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
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Общество

Энгельсскую чиновницу отстранили от работы из-за комментария в соцсети

Чиновницу из Энгельса Саратовской области отстранили от должности после скандальных слов о родителях, которым положены выплаты в связи с коронавирусом.
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Общество

Попова уточнила сроки жизни коронавируса на поверхностях

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила сроки жизни коронавируса на поверхностях, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 09:54
Авто

Продажи новых машин в России упали на 72% в апреле

Продажи легковых авто и легкого коммерческого транспорта в нашей стране за прошлый месяц уменьшились на 72,4% до 38 тыс. 922 единиц.
Тарантас Ньюс 05:29
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Футбол

УЕФА опроверг изменение формата квалификации к еврокубкам

10 мая газета The Times сообщила о планах УЕФА на фоне пандемии сократить или вовсе отменить квалификационные игры к футбольным еврокубкам следующего сезона.
Известия вчера в 16:10
Общество

В ВОЗ опровергли довод о занижении Россией смертности от коронавируса

В России не наблюдается фактов сознательного занижения смертности от коронавируса.
Псковское агентство информации 09:57
2
Общество

Попова назвала обстановку в России «напряженной»

Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной.
Pravda.Ru 09:41
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Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая

С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия вчера в 09:19
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Общество

В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции

Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
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Здоровье

Свердловские власти обсудили, как выходить из карантина

Екатеринбург, 12 мая 2020, 17:00 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание с чиновниками и экспертным сообществом по выходу из режима повышенной готовности.
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
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Футбол

«Барселона» намерена приобрести Алексея Миранчука

Барселона, Испания, 12 мая 2020, 17:25 — REGNUM «Барселона» может приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ближайшее трансферное окно.
REGNUM 10:25
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Политика

Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
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Армия и оружие

В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования

Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
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Общество

Турпоездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня

Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
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