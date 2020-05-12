В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС. Индекс S&P 500, который включает в себя 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,96 пункта (-0,82%) и оказался на отметке 2 905,84.

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Авто Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры Mercedes-Benz не смог удержать внешность нового S-Class в секрете до официальной даты дебюта, потому что снимки флагмана немецкой марки просочились на французский сайтWоrldsсоор. 6

Экономика Минэкономразвития готовит меры поддержки арендодателей Министерство экономического развития России работает над определением возможных мер поддержки владельцев недвижимости и арендодателей в условиях пандемии коронавируса нового типа, заявил заместитель главы министерства Алексей Херсонцев. 109

Общество Голикова: каждый пятый медик уже переболел коронавирусом Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что, согласно первым исследованиям, коронавирусом переболели 21% медиков, пишет РИА "Новости".

Экономика Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. 307

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Общество Попова уточнила сроки жизни коронавируса на поверхностях Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила сроки жизни коронавируса на поверхностях, пишет ТАСС.

Футбол УЕФА опроверг изменение формата квалификации к еврокубкам 10 мая газета The Times сообщила о планах УЕФА на фоне пандемии сократить или вовсе отменить квалификационные игры к футбольным еврокубкам следующего сезона.

Общество Попова назвала обстановку в России «напряженной» Количество инфицированных коронавирусом в стране увеличивается с каждым днем, а эпидемиологическая обстановка остается напряженной. 8

Общество В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона. 202

Здоровье Свердловские власти обсудили, как выходить из карантина Екатеринбург, 12 мая 2020, 17:00 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание с чиновниками и экспертным сообществом по выходу из режима повышенной готовности. 4

Футбол «Барселона» намерена приобрести Алексея Миранчука Барселона, Испания, 12 мая 2020, 17:25 — REGNUM «Барселона» может приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ближайшее трансферное окно. 1

Политика Польша считает Россию основной угрозой Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики. 201

Армия и оружие В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе. 332