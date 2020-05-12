Экономика
News.ruБиржевые индексы в Нью-Йорке понизились
В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС. Индекс S&P 500, который включает в себя 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,96 пункта (-0,82%) и оказался на отметке 2 905,84.
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Происшествия
Число жертв пожара в хосписе в Красногорске выросло до 11
Два человека, пострадавшие при пожаре в частном хосписе в Красногорске, умерли в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации городского округа.
ТАСС 03:29
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12 млн просмотров за два дня набрал новый клип Little Big
Всего за два дня видеоролик набрал 12 миллионов просмотров. За три первых часа видео набрало миллион просмотров.
Pravda.Ru 10 мая в 11:02
Происшествия
Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице
В МЧС Петербурга пока подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра.
Интерфакс 00:46
Политика
Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая
Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.
ТАСС 02:01
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Здоровье
В Пензе коронавирус в легкой форме быстро переходит в тяжелую
У пациентов с коронавирусной инфекцией в легкой и средней форме болезнь быстро перетекает в тяжелую.
Smi58.ru 03:20
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru вчера в 18:35
Общество
Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину
Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru вчера в 12:24
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ вчера в 10:35
Политика
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Шоу-бизнес
Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей
OAnews вчера в 01:32
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Экономика
Российские экспортеры обеспокоены дискриминацией на рынке Казахстана
Российские экспортеры сельскохозяйственной техники через профильное лобби- организацию "Росспецмаш" обратились в правительство с жалобой на дискриминацию их экспорта со стороны Казахстана и с просьбой устранить эти дискриминационные условия.
Будущее России. Национальные проекты 02:22
Общество
Во Владимирской области зарегистрирован 61 новый случай коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обращается к гражданам - Вам необходимо соблюдать режим самоизоляции на дому, предусмотренный Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020г.
ГТРК Владимир 03:06
Общество
Москвичей без перчаток и масок в транспорте 12 мая накажут предупреждением
В общественном транспорте и магазинах граждане обязаны носить перчатки и маски.
Lenta.ru 02:56
Общество
Сторонники теории заговора о коронавирусе начали нападать на людей
The Guardian пишет, что недовольные часто путают людей в специальных жилетах, работающих, например, с телефонными проводами, с инженерами, поддерживающими сети 5G.
Lenta.ru 02:25
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Общество
Петербург не выходит из «коронавирусного» режима до 31 мая
В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в Петербурге до 31 мая в городе сохранятся все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Piter.tv вчера в 11:53
Общество
В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения
Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
Общество
За сутки в РФ выявили 10 899 носителей коронавируса
Москва, 12 мая 2020, 10:43 — REGNUM В России за последние сутки выявлено 10 899 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:43
Общество
Один из основателей Lamoda перейдет на работу в «Магнит»
Вместе с Янсеном перейдут еще несколько бывших топ-менеджеров Lamoda: директором по трансформации ретейлера станет Пол Роговски, директором по аналитике и управлению данными — Фабиан Шефер, директором по информационным технологиям — Валентин Щитов и директором по инновационному развитию и партнерству — Павел Орлов.
РБК 03:10
Происшествия
В сети появился фильм о крушении самолёта АН-148 «Москва — Орск»
Orsk.ru вчера в 04:15
Общество
Россия вышла на второе место в мире по числу заражений коронавирусом
По числу заражений коронавирусом Россия вышла на втрое место в мире после США.
Телеканал RTVI 03:36
Общество
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика
Ветеран из США осудил попытки преуменьшить роль СССР во Второй мировой
США допустили грубую ошибку, не упомянув СССР в числе стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне.
Известия вчера в 21:10
Общество
Названа причина сбоя в работе портала госуслуг
Ранее в понедельник в телеграм-каналах появилась информация, что после обращения президента России доступ к порталу госуслуг оказался затруднен.
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия
В Кузбассе произошел взрыв на военном полигоне
Несколько человек погибли в результате взрыва на Юргинском общевойсковом полигоне в Кемеровской области.
Российская газета 02:08
Гаджеты
Геймерские телевизоры HiSense E75F обладают частотой обновления 120 Гц
Панели обладают частотой обновления 120 Гц. В оснащение входит качественная аудиосистема DTS Virtual-X Sound.
3DNews 03:26