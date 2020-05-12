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Политика Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.

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