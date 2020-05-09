Экономика
News.ruБиржевые индексы в Нью-Йорке понизились
В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС. Индекс S&P 500, который включает в себя 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,96 пункта (-0,82%) и оказался на отметке 2 905,84.
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В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия
С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
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Стратегия нацбезопасности Польши определила Россию как основную угрозу
Власти Польши приняли новую стратегию национальной безопасности страны. Об этом во вторник, 12 мая, пишет «РИА Новости».
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Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
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Инта, Коми, 12 мая 2020, 15:00 — REGNUM В администрации Инты проводятся обыски — градоначальника Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
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Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
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РБК 06:09
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Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
Интерфакс 08:26
Экономика
Путин обсудил с Сечиным вопросы поддержки компании государством
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным обсудил вопросы поддержки компании со стороны государства.
Известия 07:00
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Новый клип Little Big набрал более 18 млн просмотров на YouTube
Новый клип петербургской группы Little Big на песню Hypnodancer продолжает набирать популярность на YouTube.
iReactor 04:05
Происшествия
Момент пуска иранской ракеты по своему же кораблю попал на видео
Момент пуска противокорабельной ракеты армии Ирана по своему же военно-транспортному кораблю попал на видео.
Lenta.ru вчера в 11:13
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Владельцы отмечают крайне высокую надежность модели, что позволило ей получить рейтинг 100% надежности для экземпляров 2014–2019 годов выпуска.
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Общество
Госдума приняла в I чтении законопроект о мерах поддержки экономики
Отмечается, что законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» был внесён правительством РФ в нижнюю палату парламента 7 мая.
News.ru 07:09
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В Крыму Климкину напомнили о чужой для полуострова Украине
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Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Авто
BMW запустила в Калининграде производство новых BMW X6
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Как сообщила председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, за отсутствие масок в общественных местах предполагается административный штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.
Тульская служба новостей 08:02
Политика
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Умер писатель Константин Крылов
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«Евровидение-2020» состоится 12 мая в режиме онлайн
Изначально планировалось, что 12 мая пройдет первый полуфинал "Евровидения-2020", поэтому видео с песнями конкурсантов покажут в том порядке, в котором они должны были выходить на сцену.
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Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
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