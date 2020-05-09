В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС. Индекс S&P 500, который включает в себя 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,96 пункта (-0,82%) и оказался на отметке 2 905,84.

Происшествия С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений В окружении бизнесменов отказ следствия решить вопрос с недвижимостью расценивают как желание «раздеть обоих до трусов». 1

Авто Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.

Происшествия К мэру Инты в Коми пришли с обысками Инта, Коми, 12 мая 2020, 15:00 — REGNUM В администрации Инты проводятся обыски — градоначальника Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. 13

Общество Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко. 176

Политика Дмитрий Песков заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом. 1

Экономика Путин обсудил с Сечиным вопросы поддержки компании государством Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным обсудил вопросы поддержки компании со стороны государства. 2

Общество Правительство утвердило выплаты для семей с детьми Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. 2,7K

Авто Опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов в возрасте до пяти лет Владельцы отмечают крайне высокую надежность модели, что позволило ей получить рейтинг 100% надежности для экземпляров 2014–2019 годов выпуска.

Общество Госдума приняла в I чтении законопроект о мерах поддержки экономики Отмечается, что законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» был внесён правительством РФ в нижнюю палату парламента 7 мая. 1

Авто BMW запустила в Калининграде производство новых BMW X6 Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d(249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.). При этом цены на локализованные кроссоверы оказались даже выше, чем на машины немецкой сборки. 5

Здоровье В апреле этого года в Москве умерли 11 тысяч 846 человек, согласно данным столичного управления ЗАГС По данным американского университета Джонса Хопкинса, в России уровень смертности от коронавируса составляет 0,9% - это самый низкий показатель среди стран, где больше сорока тысяч заболевших.

Общество Туляков могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за отсутствие маски Как сообщила председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, за отсутствие масок в общественных местах предполагается административный штраф от тысячи до 30 тысяч рублей. 48

Общество Умер писатель Константин Крылов Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова. 101

Музыка «Евровидение-2020» состоится 12 мая в режиме онлайн Изначально планировалось, что 12 мая пройдет первый полуфинал "Евровидения-2020", поэтому видео с песнями конкурсантов покажут в том порядке, в котором они должны были выходить на сцену. 3