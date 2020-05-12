Экономика

News.ruNews.ruБиржевые индексы в Нью-Йорке понизились

В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС. Индекс S&P 500, который включает в себя 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,96 пункта (-0,82%) и оказался на отметке 2 905,84.
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Биржевые индексы в Нью-Йорке растут на ожиданиях восстановления экономики

ТАСС10:11

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

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Фондовые торги в США завершились разнонаправленно

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Фондовый рынок США выходит из «красной зоны»

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Промежуточные итоги кризиса: какое будущее ждет мировую экономику и экономику России?

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Фондовые рынки США растут на ожиданиях восстановления экономики

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Ключевые индексы биржи Нью-Йорка выросли в ожидании восстановления экономики

Известия08 мая в 18:16
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
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Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
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ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
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Общество

В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия

С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
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Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем

Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем Давид Манукян сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
Экспресс газета 01:57
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Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания

Возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
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Президент России расширил меры поддержки граждан, имеющих детей.
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Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
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Шоу-бизнес

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Общество

В ВОЗ усомнились в занижении смертности от коронавируса в России

Фактов, которые могли бы говорить о специальном занижении смертности от коронавирусной инфекции в России, нет.
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Экономика

В России может обанкротиться до 70% производителей мебели

По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
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Общество

В Подмосковье продлены некоторые ограничения

В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
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Политика

Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
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Челябинский полицейский изнасиловал дубинкой задержанного

Как рассказал источник издания, по версии следственных органов, 6 мая сотрудники ППС задержали в Челябинске 42-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Общество

Организаторы «Бессмертного полка онлайн» рассказали о хакерских атаках

Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» передадут в Следственный комитет РФ список ip-адресов, с которых в День Победы были попытки отправить анкеты с фотографиями офицеров вермахта, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:33
Общество

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Вице-премьер Татьяна Голикова, говоря о возможных сроках полного выхода из введенного на фоне эпидемии коронавируса режима ограничений, высказала надежду, что летом жизнь россиян наладится - при условии соблюдения всех требований безопасности.
РИА Новости 10:10
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Общество

Сегодня станет известно, откроются ли в Саратове торговые центры

Сегодня станет известно, откроются ли в Саратове торговые центры Торговые центры в Саратовской области должны быть открыты.
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Окружение 25-летнего хавбека ожидает, что ближайшим летом он покинет туринский клуб и отправится на Туманный Альбион, а отказ возвращаться в Италию как раз может подтолкнуть "Ювентус" к его продаже.
Газета.Ru 08:35
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В Екатеринбурге завели дело на мужчину, оскорблявшего полицейских

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как местный житель, выпивавший на улице во время самоизоляции, напал на сделавших ему замечание полицейских, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 09:37
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Экономика

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
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Общество

В Краснодарском крае назвали дату возобновления работы курортов

Власти Краснодарского края намерены с 1 июня разрешить работу предприятий санаторно-курортного комплекса, у которых есть медицинские лицензии.
РБК 09:07
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Общество

Власти назвали условия для получения новых выплат на детей

Выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет были утверждены правительством РФ – россияне смогут получить 10 тысяч рублей единовременно на каждого ребенка.
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Предсказаны сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму

Сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму могут сдвинуться на июль и август.
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Выручка «Алросы» в апреле упала почти в 10 раз

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Три человека подорвались на военном полигоне под Кемерово

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Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
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Mercedes-Benz не смог удержать внешность нового S-Class в секрете до официальной даты дебюта, потому что снимки флагмана немецкой марки просочились на французский сайтWоrldsсоор.
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