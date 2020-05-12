Экономика
News.ruБиржевые индексы в Нью-Йорке понизились
В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС. Индекс S&P 500, который включает в себя 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,96 пункта (-0,82%) и оказался на отметке 2 905,84.
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Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом
Заболела также супруга Пескова — Татьяна Навка Фигуристка и супруга представителя Кремля Татьяна Навка также госпитализирована с коронавирусом.
Lenta.ru 09:00
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
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ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Животных в скандальном приюте Якутска убили удушающим препаратом
Интерфакс вчера в 06:12
Общество
В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия
С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
РБК 07:55
Шоу-бизнес
Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем
Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем Давид Манукян сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
Экспресс газета 01:57
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины возгорания
Возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких в больницах Москвы и Санкт-Петербурга могло быть вызвано нарушением мер противопожарной безопасности или причинами технического характера.
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Общество
Артур Парфенчиков перечислил меры поддержки семей с детьми
Президент России расширил меры поддержки граждан, имеющих детей.
ИА Республика 08:15
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Шоу-бизнес
Алена Шишкова сменила имидж и стала похожа на Анастасию Решетову
«Какая-то вы уже неинтересная и скучная», «Теперь ясно, почему Тимур после вас на Анастасии женился, потому что вы похожи чем-то», «Сейчас начнется «копирует Решетову», «хочет вернуть Тимати», натурель явно лучше», — пишут в социальных сетях.
StarHit.ru 10 мая в 07:00
Общество
В ВОЗ усомнились в занижении смертности от коронавируса в России
Фактов, которые могли бы говорить о специальном занижении смертности от коронавирусной инфекции в России, нет.
Известия 08:07
Экономика
В России может обанкротиться до 70% производителей мебели
По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Ведомости вчера в 21:22
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Происшествия
Челябинский полицейский изнасиловал дубинкой задержанного
Как рассказал источник издания, по версии следственных органов, 6 мая сотрудники ППС задержали в Челябинске 42-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Московский Комсомолец 09:03
Общество
Организаторы «Бессмертного полка онлайн» рассказали о хакерских атаках
Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» передадут в Следственный комитет РФ список ip-адресов, с которых в День Победы были попытки отправить анкеты с фотографиями офицеров вермахта, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 08:33
Общество
Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Вице-премьер Татьяна Голикова, говоря о возможных сроках полного выхода из введенного на фоне эпидемии коронавируса режима ограничений, высказала надежду, что летом жизнь россиян наладится - при условии соблюдения всех требований безопасности.
РИА Новости 10:10
Общество
Сегодня станет известно, откроются ли в Саратове торговые центры
Сегодня станет известно, откроются ли в Саратове торговые центры Торговые центры в Саратовской области должны быть открыты.
Московский Комсомолец 06:36
Игры
Йеспер Кюд стал одним из композиторов Assassin’s Creed Valhalla
Cyber.sports.ru вчера в 12:34
Футбол
Рабьо отказался возвращаться в Италию и хочет покинуть «Ювентус»
Окружение 25-летнего хавбека ожидает, что ближайшим летом он покинет туринский клуб и отправится на Туманный Альбион, а отказ возвращаться в Италию как раз может подтолкнуть "Ювентус" к его продаже.
Газета.Ru 08:35
Происшествия
В Екатеринбурге завели дело на мужчину, оскорблявшего полицейских
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как местный житель, выпивавший на улице во время самоизоляции, напал на сделавших ему замечание полицейских, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
РИА Новости 09:37
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Общество
В Краснодарском крае назвали дату возобновления работы курортов
Власти Краснодарского края намерены с 1 июня разрешить работу предприятий санаторно-курортного комплекса, у которых есть медицинские лицензии.
РБК 09:07
Общество
Власти назвали условия для получения новых выплат на детей
Выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет были утверждены правительством РФ – россияне смогут получить 10 тысяч рублей единовременно на каждого ребенка.
Газета.Ru 05:52
Путешествия
Предсказаны сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму
Сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму могут сдвинуться на июль и август.
Lenta.ru 04:07
Экономика
Выручка «Алросы» в апреле упала почти в 10 раз
"Алроса" в апреле 2020 года минимизировала продажи продукции, продав алмазов на $13,1 млн, бриллиантов - на $2,4 млн, следует из сообщения компании.
ТАСС 09:31
Здоровье
В Крыму скончались две женщины с коронавирусом
В Крыму скончались два человека. Они были инфицированы коронавирусом, причины смерти пока не установлены.
SM News 03:14
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Mercedes-Benz не смог удержать внешность нового S-Class в секрете до официальной даты дебюта, потому что снимки флагмана немецкой марки просочились на французский сайтWоrldsсоор.
SpeedMe 04:27