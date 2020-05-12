Экономика
News.ruБиржевые индексы в Нью-Йорке понизились
В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС. Индекс S&P 500, который включает в себя 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,96 пункта (-0,82%) и оказался на отметке 2 905,84.
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Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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Влад Соколовский признался в своем Instagram-аккаунте, что заболел коронавирусом, сегодня, 12 мая, и детально описал симптомы и свои действия.
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Стволовые оказались способны откладывать свою смерть
Исследователи выяснили, что свою смерть клетки откладывают с целью запуска регенерации.
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В Германии развенчали миф о «шведском рае» в ситуации с коронавирусом
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Информацию о Beyond: Two Souls обнаружили в базе данных Steam.
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Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
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Арутюнян не понимает, почему люди принялись критиковать Трусову
Ранее сообщалось, что Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Трусовой к Евгению Плющенко.
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"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
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«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом
Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом. Об этом «танцующий миллионер» в День матери рассказал фолловерам на странице в Instagram.
Дни24 вчера в 01:01
Общество
В Липецкой области сняли режим самоизоляции
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение с 13 мая приостановить на территории региона действие режима обязательной самоизоляции, а также пропускного режима, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 14:50
Общество
В Москве умерли ещё 53 пациента с коронавирусом
RT на русском 15:10
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Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
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Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Футбол
Президент «Барселоны» одобрил трансфер Алексея Миранчука
Приобретение Миранчука согласовано с президентом каталонского клуба Хосепом Марией Бартомеу, он согласился оформить трансфер.
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США признали военные успехи России в Сирии
Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
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Как сообщил во вторник губернатор региона Василий Голубев, с 15 мая в области начнут работу постоянно действующие ярмарки продовольственных товаров, а также возобновят оказание государственных и муниципальных услуг по предварительной записи.
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Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru 09:23
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В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Общество
В Подмосковье продлили ограничения для предприятий до 18 мая
Власти Подмосковья решили ограничить работу предприятий еще на неделю.
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Технологии
В Иране разработали тест-систему для выявления COVID-19 за 30 секунд
Тест-система иранских ученых с использованием наноматериалов позволяет выявить коронавирус за полминуты.
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Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
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