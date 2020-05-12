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Фигурное катание Арутюнян не понимает, почему люди принялись критиковать Трусову Ранее сообщалось, что Арутюнян высказал мнение о реакции хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова на переход Трусовой к Евгению Плющенко.

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