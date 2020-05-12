Экономика
News.ruБиржевые индексы в Нью-Йорке понизились
В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС. Индекс S&P 500, который включает в себя 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,96 пункта (-0,82%) и оказался на отметке 2 905,84.
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Эксперт назвал самые эпидемиологически опасные места в Петербурге
Одной из самых опасных зон остается общественный транспорт.
Петербургский дневник 12:41
Политика
США признали военные успехи России в Сирии
Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
РИА Новости 13:32
Футбол
Месси сменил имидж, полностью сбрив бороду
Metaratings 13:59
Политика
Белый дом ответил на вопрос о здоровье Путина
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов президентского пула Дональда Трампа о госпитализации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявил, что со здоровьем Путина «все отлично».
Рамблер 13:52
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
Технологии
Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music
Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.
UfaTime.ru 16:19
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
Энергетика
Цены на нефть начали расти после решения саудитов сократить добычу
Как ранее сообщило агентство Reuters, в июне саудиты намерены сократить добычу нефти еще на один миллион баррелей сверх договоренностей в рамках соглашения ОПЕК+, которое обязывает страну добывать не более 8,5 миллиона баррелей в день.
Новые Известия вчера в 09:37
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции
Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Экономика
Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры
В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
РИА Новости вчера в 14:21
Шоу-бизнес
«Четкая»: Кристина Асмус в шортах у холодильника сразила поклонников
Пятый канал вчера в 23:20
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
Гаджеты
Представлен флагманский смартфон Xiaomi POCO F2 Pro
В Poco F2 Pro установлен Sumer AMOLED дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением Full HD+ со встроенным под экран сканером отпечатков пальцев, флагманский процессор Snapdragon 865, быстрая память стандарта UFS 3.1 объемом 128 или 256 ГБ.
Live24 11:49
Армия и оружие
Сирийцы заблокировали военную колонну США в Эль-Хасеке
В сирийской провинции Эль-Хасеке жители населенных пунктов Дашдашия и Кахира заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, сообщает агентство САНА.
Взгляд.ру 13:44
Кино
Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона
Live24 вчера в 14:47
Общество
«Роскосмос» и NASA заключили контракт на доставку астронавта к МКС
«Роскосмос» и NASA подписали контракт на доставку осенью 2020 года одного американского астронавта на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС».
RT на русском 16:32
Происшествия
В Петербурге устанавливают причины пожара в больнице Святого Георгия
В Санкт-Петербурге устанавливают причины возгорания в больнице Святого Георгия. Там лечение проходят пациенты с диагнозом «коронавирус».
МИР 24 06:38
Общество
Навка сообщила о заражении коронавирусом вслед за Песковым
Российская фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщила изданию Daily Storm о заражении коронавирусом вслед за своим мужем.
Lenta.ru 08:53
Политика
Мария Захарова: Мы живем в условиях дезинформационной пандемии
Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" напомнила слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что мир поразила не только пандемия коронавируса, мир страдает от пандемии дезинформации.
Вести.Ru 14:57
Происшествия
Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями
Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия 12:30
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Здоровье
Эксперт оценил вероятность резкого скачка случаев инфицирования коронавирусом в России
Российским врачом-педиатром Евгением Тимаковым было оценена вероятность резкого скачка случаев инфицирования коронавирусом на территории России.
Ореанда-Новости 16:27
Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
Здоровье
Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне
Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
Общество
Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей
Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
Здоровье
В Германии развенчали миф о «шведском рае» в ситуации с коронавирусом
Европейские страны с завистью смотрят на Швецию в ситуации с пандемией коронавируса, но «шведский рай» – это миф, пишет немецкая газета Die Welt, которая указывает на высокую смертность в стране и небольшое число мест в палатах интенсивной терапии.
Взгляд.ру 12:12