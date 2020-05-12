Экономика

News.ruNews.ruБиржевые индексы в Нью-Йорке понизились

В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС. Индекс S&P 500, который включает в себя 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,96 пункта (-0,82%) и оказался на отметке 2 905,84.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Фондовые торги в США завершились разнонаправленно

Росбалт02:10

Фондовый рынок США перешел в «красную зону»

REGNUM15:07

Инвесторы позитивно отреагировали на макроданные из Китая и США

Finam.Ru11:10

Индексы США закрылись в красной зоне из-за туманных перспектив мировой экономики

ПРАЙМ16:35

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились из-за опасений по поводу восстановления экономики

ТАСС16:25

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

News.ruвчера в 10:30

Ключевые индексы биржи Нью-Йорка выросли в ожидании восстановления экономики

Известия08 мая в 18:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Здоровье

Эксперт назвал самые эпидемиологически опасные места в Петербурге

Одной из самых опасных зон остается общественный транспорт.
Петербургский дневник 12:41
Политика

США признали военные успехи России в Сирии

Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
РИА Новости 13:32
5
Футбол

Месси сменил имидж, полностью сбрив бороду

Metaratings 13:59
Политика

Белый дом ответил на вопрос о здоровье Путина

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов президентского пула Дональда Трампа о госпитализации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявил, что со здоровьем Путина «все отлично».
Рамблер 13:52
6
Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
62
Технологии

Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music

Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.
UfaTime.ru 16:19
Экономика

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости вчера в 10:15
226
Энергетика

Цены на нефть начали расти после решения саудитов сократить добычу

Как ранее сообщило агентство Reuters, в июне саудиты намерены сократить добычу нефти еще на один миллион баррелей сверх договоренностей в рамках соглашения ОПЕК+, которое обязывает страну добывать не более 8,5 миллиона баррелей в день.
Новые Известия вчера в 09:37
12
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции

Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
5
Музыка

Гитару Курта Кобейна выставили на торги почти за $1 млн

Piter.tv 04:04
9
Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
1,2K
Экономика

Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры

В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
РИА Новости вчера в 14:21
146
Шоу-бизнес

«Четкая»: Кристина Асмус в шортах у холодильника сразила поклонников

Пятый канал вчера в 23:20
1
Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК 14:13
1,2K
Гаджеты

Представлен флагманский смартфон Xiaomi POCO F2 Pro

В Poco F2 Pro установлен Sumer AMOLED дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением Full HD+ со встроенным под экран сканером отпечатков пальцев, флагманский процессор Snapdragon 865, быстрая память стандарта UFS 3.1 объемом 128 или 256 ГБ.
Live24 11:49
5
Армия и оружие

Сирийцы заблокировали военную колонну США в Эль-Хасеке

В сирийской провинции Эль-Хасеке жители населенных пунктов Дашдашия и Кахира заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, сообщает агентство САНА.
Взгляд.ру 13:44
Кино

Создатели «Ведьмака» рассказали о чудовищах из первого сезона

Live24 вчера в 14:47
12
Общество

«Роскосмос» и NASA заключили контракт на доставку астронавта к МКС

«Роскосмос» и NASA подписали контракт на доставку осенью 2020 года одного американского астронавта на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС».
RT на русском 16:32
2
Происшествия

В Петербурге устанавливают причины пожара в больнице Святого Георгия

В Санкт-Петербурге устанавливают причины возгорания в больнице Святого Георгия. Там лечение проходят пациенты с диагнозом «коронавирус».
МИР 24 06:38
1,2K
Общество

Навка сообщила о заражении коронавирусом вслед за Песковым

Российская фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщила изданию Daily Storm о заражении коронавирусом вслед за своим мужем.
Lenta.ru 08:53
631
Политика

Мария Захарова: Мы живем в условиях дезинформационной пандемии

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" напомнила слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что мир поразила не только пандемия коронавируса, мир страдает от пандемии дезинформации.
Вести.Ru 14:57
1
Происшествия

Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями

Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия 12:30
24
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
4
Политика

Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
837
Здоровье

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
543
Здоровье

Эксперт оценил вероятность резкого скачка случаев инфицирования коронавирусом в России

Российским врачом-педиатром Евгением Тимаковым было оценена вероятность резкого скачка случаев инфицирования коронавирусом на территории России.
Ореанда-Новости 16:27
Общество

Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
143
Здоровье

Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне

Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
18
Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 09:21
2,3K
Здоровье

В Германии развенчали миф о «шведском рае» в ситуации с коронавирусом

Европейские страны с завистью смотрят на Швецию в ситуации с пандемией коронавируса, но «шведский рай» – это миф, пишет немецкая газета Die Welt, которая указывает на высокую смертность в стране и небольшое число мест в палатах интенсивной терапии.
Взгляд.ру 12:12
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное