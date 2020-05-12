Экономика
News.ruБиржевые индексы в Нью-Йорке понизились
В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС. Индекс S&P 500, который включает в себя 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 23,96 пункта (-0,82%) и оказался на отметке 2 905,84.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
Общество
Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru вчера в 11:29
Фигурное катание
Плющенко хочет сделать Трусову «универсальным солдатом»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил желание сделать из бронзовой медалистки чемпионата Европы Александры Трусовой всесторонне развитую спортсменку.
RT на русском 01:48
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Петербурге
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия в отделении реанимации в Санкт-Петербурге.
ТАСС 01:52
Армия и оружие
Российские военные испытали новую гиперзвуковую ракету с борта Ту-22М3
Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты прошли в России. Они проводились с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
ПолитРоссия вчера в 02:44
Кино
Актер Энди Серкис: новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
iReactor 09 мая в 12:32
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 1820 человек
Еще 1820 пациентов выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, число выздоровевших достигло 19642 человека, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник.
РИА Новости 02:20
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Шоу-бизнес
Гуф признался, что его жизнь изменилась из-за тяжелых наркотиков
Гуф признался, что не вставал с дивана около 2,5 лет. За эти годы Топурия не познакомила его ни со своими друзьями, ни с родственниками.
RuNews24.ru вчера в 06:52
Общество
Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России
В России получил развитие новый вид мошенничества на фоне того, что у граждан появились проблемы с оплатой долгов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 15:00
Общество
В Швеции одобрили прокладку газопровода Baltic Pipe
ToDay News Ufa вчера в 10:16
Экономика
Норвегия решила распечатать «кубышку»
По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, говорит управляющий директор «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов.
BFM.ru 10 мая в 08:38
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова рассказала, чего ей не хватает на самоизоляции
Актуальные Новости 00:28
Общество
В Башкирии отменяют режим самоизоляции
С 12 мая будет отменен ряд ограничительных мер, соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.
Kursk.com вчера в 15:07
Общество
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
Также к ферментированным продуктам относится простокваша, чайный гриб. И хочу остановиться на таком продукте как печень трески.
РИА Новости вчера в 20:12
Политика
Путин попросил пожилых людей «еще потерпеть» самоизоляцию
«Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми и внуками», — сказал глава государства, обращаясь к пожилым людям, добавив, что «нужно еще потерпеть», так как режим самоизоляции — «это вопрос жизни».
РБК вчера в 10:25
Авто
Провал века: автомобильный рынок России пережил катастрофическое падение
С начала нулевых годов средние месячные продажи машин в России держались на уровне свыше 120 тысяч автомобилей и лишь в мёртвые периоды вроде январских праздников падали до отметок на уровне 50–60 тысяч автомобилей в месяц, поэтому результат нынешнего апреля можно считать антирекордом для авторынка с начала XXI века.
74.ru 02:51
Общество
В Крыму режим самоизоляции продлили до лета
В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
Московский Комсомолец вчера в 09:24
Единоборства
Макгрегора рассмешил комментарий Нурмагомедова о победе Гэтжи
Московский Комсомолец вчера в 18:51
Шоу-бизнес
Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем
Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем Давид Манукян сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
Экспресс газета 01:57
Общество
В Омской области еще тридцать человек заразились коронавирусом
По данным омского минздрава на утро 12 мая, коронавирус подтвердился еще у 30 человек.
Омскрегион 00:32
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Гаджеты
Ёмкость твердотельных накопителей HP EX900 Pro M.2 NVMe 1.3 достигает 1 Тбайт
Компания HP подготовила к выпуску твердотельные (SSD) накопители серии EX900 Pro: изделия выполнены в формате М.2, благодаря чему подходят для использования в настольных компьютерах, ноутбуках и ультрабуках.
3DNews 01:56
Общество
Первый пациент скончался от коронавируса в Карелии
69-летний житель Петрозаводска стал первым человеком, скончавшимся от коронавирусной инфекции в Карелии.
Pravda.Ru 01:56
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
В Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим
Во вторник, 12 мая, в Москве и Московской области становится обязательным ношение масок вне дома — на работе, объектах торговли, а также в общественном транспорте и такси.
RT на русском 00:05
Политика
Правительство Украины продлит карантинные ограничения после 22 мая
Киев, 12 мая 2020, 09:22 — REGNUM Карантинные ограничения на Украине будут продолжены после 22 мая 2020 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил 12 мая телеканал «1+1».
REGNUM 02:22
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48