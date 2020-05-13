Экономика

ТАССТАССБиржевые индексы в Нью-Йорке понизились после выступления главы ФРС

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи к закрытию сессии в среду продемонстрировали негативную динамику после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центробанка страны, Джерома Пауэлла, который охарактеризовал перспективы развития экономики США в условиях пандемии нового коронавируса как весьма неопределенные и указал на риски дальнейшего спада.
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Ключевые индексы США обвалились после выступления главы ФРС

РЕН ТВ00:45

Биржи США закрылись падением на фоне заявлений главы ФРС

Известиявчера в 17:19

При усилении распродаж на заокеанских биржах цена Brent может отступить в диапазон $27-28

ПРАЙМ01:45

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились после выступления главы ФРС

ТАССвчера в 16:35

Фондовый рынок США закрылся в серьёзном минусе

REGNUMвчера в 16:21

Фондовые торги в США завершились в негативном ключе

Росбалтвчера в 02:10

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

News.ru11 мая в 10:30
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Общество

В Минздраве сказали, когда появится первая вакцина от коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказала, что первые клинические испытания препаратов от коронавируса планируют провести уже в июне 2020 года.
МедиаПоток вчера в 10:15
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Футбол

Лионель Месси сбрил свою знаменитую бороду

Вести.Ru 12 мая в 14:31
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Широкомасштабные оперативно-тактические учения азербайджанской армии стартуют 18 мая

Вестник Кавказа 02:05
Экономика

Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%

Катырин, основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, назвал еще несколько мер, которые, по мнению предпринимателей, могут дополнить предложения главы государства и помогут несколько стабилизировать рынок труда.
РИА Новости 12 мая в 20:26
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru вчера в 01:16
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Общество

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
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Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

В новой, пятой версии бесплатного движка для создания игр Unreal Engine 5 от Epic Games обещано использование моделей "кинематографического качества".
Вести.Ru вчера в 12:14
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество

Врач предупредила о риске заражения коронавирусом в перчатках

Москва, 14 мая 2020, 02:51 — REGNUM Заражение коронавирусом может произойти даже при ношении перчаток, если человек касается руками лица, заявила 13 мая доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова в беседе с Пятым каналом.
REGNUM вчера в 19:51
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Здоровье

В Челябинской области умер пациент с коронавирусом

Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:07
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Политика

В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о вероятности водного дефицита в стране и выступил за оптимизацию использования ресурсов, а также за экономное потребление воды, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
РИА Новости вчера в 15:44
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Общество

Еще 1 821 человек вылечился после коронавируса в Москве

За сутки выписан 1 821 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ТАСС 02:34
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Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:20
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Общество

За отсутствие масок и перчаток в метро Москвы оштрафованы 198 человек

Почти 200 человек оштрафованы за нарушение масочного режима в метро Москвы за два дня.
RT на русском 02:15
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Общество

Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
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Происшествия

На Ставрополье вылечившаяся от COVID-19 женщина покончила с собой

На своей странице в Instagram губернатор сообщил, что женщина получала всё необходимое лечение от COVID-19 и готовилась к выписке.
Известия вчера в 16:57
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Общество

Жителей Калининградской области обязали носить маски на улице

С 14 мая жители Калининградской области обязаны носить маски на улице.
РБК Калининград 02:14
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В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V

RuNews24.ru 02:01
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Общество

ФНС запускает новые онлайн-услуги для уплаты налогов, пишут СМИ

Федеральная налоговая служба подготовила три цифровых продукта, которые должны упростить уплату налогов, пишет газета "Коммерсантъ".
РИА Новости 03:07
Здоровье

Чувашия «подошла только к первому этапу» снятия ограничений

Чувашии «пока подошла только к первому».
REGNUM 00:33
Политика

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
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Общество

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

ГЛАС.RU вчера в 09:15
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Космос

Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях

Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
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ВОЗ допустила эволюцию коронавируса в эндемическую инфекцию

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что коронавирусная инфекция может никогда не исчезнуть.
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Общество

В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
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Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
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Экономика

В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию

В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01
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