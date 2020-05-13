Экономика
REGNUMИндексы Уолл-стрит вышли из «красной зоны» и снова растут
Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая индексы Уолл-стрит закрылись в минусе примерно на 2%, старт торгов 14 мая также проходил глубоко в «красной зоне». Фондовый рынок США нестабилен с начала недели.
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Экономика
Основатель Alibaba перестал быть самым богатым человеком Китая
Коммерсантъ 14:56
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози
33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru 01:35
Общество
Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице
Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК 16:01
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве откроют парикмахерские
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что решение об открытии в столице парикмахерских и салонов красоты пока не принято.
Московский Комсомолец 10:58
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру вчера в 10:37
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова очнулся после комы
Кавказ Пост 15:51
Культура
Борисов: закрытие программы «Пусть говорят» на карантин не планируется
Телеведущий Дмитрий Борисов заявил, что информация о возможном закрытии программы "Пусть говорят" на карантин из-за одного из гостей, инфицированного COVID-19, не соответствует действительности.
Московский Комсомолец 16:59
Игры
Ubisoft планирует выпустить «самую амбициозную» игровую линейку в индустрии
Компания рассказала об успехах своих игр, а также заявила, что до конца следующего фискального года выпустит «самую амбициозную линейку в индустрии».
CyberSport.ru 15:37
Политика
Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru 17:08
Фигурное катание
Трусова объяснила, почему перешла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова в своем Instagram-аккаунте объяснила, почему приняла решение перейти из группы тренера Этери Тутберидзе под руководство к Евгению Плющенко.
РИА Новости 16:02
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Политика
Трамп внес на рассмотрение кандидатуру посла США на Украине
Президент США Дональд Трамп представил кандидата на должность нового американского посла на Украине.
Газета.Ru 16:26
Наука
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 11:21
Экономика
Эксперты выявили популярные у российского бизнеса антикризисные меры
Российский бизнес для выживания в условиях карантинных ограничений и самоизоляции населения стремится сократить операционные затраты, добивается снижения или отсрочки арендной платы, а также переводит сотрудников на неполную рабочую неделю.
РБК 17:00
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
Общество
Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода
"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ 07:25
Общество
В Ульяновской области режим самоизоляции смягчат после 16 мая
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что с 16 мая режим самоизоляции в регионе будет носить рекомендательный характер для всех, кроме пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 16:15
Общество
В Москве умерло еще 68 пациентов с коронавирусом
Коммерсантъ 17:19
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала проведения ЕГЭ
Рособрнадзор называет 19 июня в числе вариантов даты начала единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Инфорос 10:49
Футбол
Юрий Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»
14 мая «Локомотив» объявил, что 31 числа Сёмин покинет команду по истечении срока контракта.
Говорит Москва 13:55
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Игры
Alan Wake будут продавать со скидкой в 90% в Steam, EGS и GOG
14 мая Remedy Entertainment снизит цену на Alan Wake и Alan Wake Collector's Edition на 90% в цифровых магазинах Steam, Epic Games Store и GOG.
CyberSport.ru вчера в 16:48
Здоровье
Проценко объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в России
Низкий уровень смертности от COVID-19 в России связан с тем, что российские врачи учли опыт Италии.
Lenta.ru 13:08
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Кино
Актеры и создатели фильма «Назад в будущее» воссоединились
Создатели научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» и исполнители главных ролей приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада «Reunited apart» в формате видеоконференции.
Профиль вчера в 04:45