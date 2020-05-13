Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая индексы Уолл-стрит закрылись в минусе примерно на 2%, старт торгов 14 мая также проходил глубоко в «красной зоне». Фондовый рынок США нестабилен с начала недели.

Индексы Уолл-стрит вышли из «красной зоны» и снова растут

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