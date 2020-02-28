Фондовые биржи в США шестой день подряд закрылись падением на фоне распространения коронавируса нового типа COVID-19. По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже 27 февраля индексы снизились более чем на 3–4%.

Биржевые индексы в США продолжили падение на 3–4% из-за коронавируса

Общество Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса Авиасообщение между Россией и Республикой Корея будет сокращено из-за угрозы распространения нового коронавируса: перевозку пассажиров будут выполнять только российская компания «Аэрофлот» и южнокорейский перевозчик Korean Air, сообщала ранее пресс-служба министерства транспорта России.

Авто Коронавирус уже влияет на автомобилестроение Великобритании В рамках аналитических исследований стало известно о том, что вспышка коронавируса, зафиксированная в Китае, существенно сказалась на автомобилестроении Великобритании.

Общество В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.

Политика Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии 20 февраля Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и Макрон обсудили в ходе телефонного разговора обострение ситуации в сирийском Идлибе.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Общество Ряд законов вступили в силу в России с 1 марта С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

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Технологии Facebook Messenger получит переработанный интерфейс По сообщениям сетевых источников, популярное приложение для обмена сообщений Facebook Messenger получит обновлённый дизайн интерфейса, который упростит процесс взаимодействия с мессенджером.

Армия и оружие Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана Начало войны Турции с Сирией на фоне обострения ситуации в Идлибе станет ловушкой для Анкары и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, говорится в полученном РИА Новости решении ЦИК турецкой партии Vatan ("Родина").

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.