Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБиржевые индексы в США продолжили падение на 3–4% из-за коронавируса

Фондовые биржи в США шестой день подряд закрылись падением на фоне распространения коронавируса нового типа COVID-19. По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже 27 февраля индексы снизились более чем на 3–4%.
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Фондовые торги в США закрылись падением индексов четвертый раз за неделю

ТАССвчера в 17:07

Индекс Dow Jones обрушился на 3% из-за коронавируса

Городовой27 февраля в 02:02

Dow Jones обвалился почти на 3% при открытии торгов

Газета.Ruвчера в 10:13

Коронавирус обвалил мировые рынки

Lenta.ruвчера в 01:28

Фондовые торги в США завершились сильным падением

Росбалтвчера в 01:10

Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса

Интерфакс27 февраля в 10:42

Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса

Красная веснавчера в 14:14
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В Краснодарском крае почти у 70 человек подозревают коронавирус, все они находятся под непрерывным наблюдением.
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Авиасообщение между Россией и Республикой Корея будет сокращено из-за угрозы распространения нового коронавируса: перевозку пассажиров будут выполнять только российская компания «Аэрофлот» и южнокорейский перевозчик Korean Air, сообщала ранее пресс-служба министерства транспорта России.
REGNUM 17:34
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Коронавирус уже влияет на автомобилестроение Великобритании

В рамках аналитических исследований стало известно о том, что вспышка коронавируса, зафиксированная в Китае, существенно сказалась на автомобилестроении Великобритании.
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Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
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Границы Турции с ЕС пересекли более 47 тыс. беженцев

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Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

20 февраля Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и Макрон обсудили в ходе телефонного разговора обострение ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 13:14
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 08:00
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Ряд законов вступили в силу в России с 1 марта

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
РИА Новости 18:24
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
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Футбол

«Сельта» Смолова сыграла вничью с «Гранадой»

В очередном матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу "Сельта" сыграла вничью с "Гранадой".
Газета.Ru 17:48
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Разработчики видеоигр отменили конференцию из-за коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, конференция перенесена на лето из-за эпидемии коронавируса.
ToDay News Ufa 08:38
Армия и оружие

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Российские Военно-космические силы (ВКС) по прежнему поддерживают правительственные войска Сирии, но в ударах по турецким военным в Идлибе они не участвуют, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 29 февраля, сообщает агентство Анадолу.
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Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Газета.Ru 16:12
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Шюррле заявил, что его травма оказалась тяжелее, чем предполагалось

Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле сообщил, что его травма носит более тяжёлый характер, чем это изначально предполагалось.
RT на русском 16:59
Общество

Налоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
РИА Новости вчера в 04:45
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США

Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
StarHit.ru 27 февраля в 15:00
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Министерство обороны РФ распространило видео боевой работы российского спецназа по случаю отмечаемого в четверг Дня Сил специальных операций (ССО).
ТАСС 26 февраля в 22:37
Технологии

Facebook Messenger получит переработанный интерфейс

По сообщениям сетевых источников, популярное приложение для обмена сообщений Facebook Messenger получит обновлённый дизайн интерфейса, который упростит процесс взаимодействия с мессенджером.
3DNews 08:24
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
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Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу

ТАСС 14:36
Происшествия

Полицейские задержали 70 человек в одной из кальянных Москвы

Российская газета 18:15
Армия и оружие

Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

Начало войны Турции с Сирией на фоне обострения ситуации в Идлибе станет ловушкой для Анкары и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, говорится в полученном РИА Новости решении ЦИК турецкой партии Vatan ("Родина").
РИА Новости 18:06
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Юрген Клопп: «Если проигрываешь, сделай это достойно»

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Astralis после проигрыша на Дасте: «S1mple неплохо играет в CS:GO»

Astralis похвалила игру Александра «S1mple» Костылева после проигранного Dust 2. «S1mple неплохо играет в CS:GO», – написал клуб в твиттере.
Cyber.sports.ru 14:45
Кино

Amazon выпустил первый трейлер сериала Tales from the Loop

Amazon приступил к работе над съемками самого ожидаемого релиза года — футуристического сериала Tales from the Loop.
Live24 вчера в 03:33
Армия и оружие

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.
RT на русском вчера в 19:33
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