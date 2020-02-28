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КоммерсантъБиржевые индексы в США продолжили падение на 3–4% из-за коронавируса
Фондовые биржи в США шестой день подряд закрылись падением на фоне распространения коронавируса нового типа COVID-19. По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже 27 февраля индексы снизились более чем на 3–4%.
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Американский рынок акций упал более чем на 2% на опасениях из-за коронавируса
Интерфакс27 февраля в 10:42
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:01, Ашберн
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