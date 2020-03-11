Экономика

ПРАЙМПРАЙМБиржи АТР колеблются в ожидании поддержки экономики США

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Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают мер поддержки экономики США перед встречей ФРС, при этом на мировых биржах сохраняется высокая волатильность.
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