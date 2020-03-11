Экономика
ПРАЙМБиржи АТР колеблются в ожидании поддержки экономики США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают мер поддержки экономики США перед встречей ФРС, при этом на мировых биржах сохраняется высокая волатильность.
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Общество
Число заразившихся коронавирусом превысило 113 тыс. человек
По данным на утро 10 марта, в мире число заразившихся коронавирусом составляет 113 358 человек, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.
Общество
Китай объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в Китае в целом уже пройден.
Общество
В Москве зафиксировано нашествие енотов
Причина нашествия — нерадивые хозяева, заявил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды российской столицы Сергей Бурмистров.
Политика
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена до минимума, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США
Дочерняя компания Центра Хруничева — International Launch Services — получила разрешение от Госдепа США продвигать пуски российских ракет-носителей «Союз» на американском рынке.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 22 марта, отменен из-за угрозы коронавируса.
Спорт
Большунов досрочно получил титул победителя Кубка мира
Россиянин Александр Большунов за пять гонок до конца сезона стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Общество
Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за 8 лет
На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012 — 2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
Финансы
Торги открылись падением индексов Мосбиржи и РТС
Индекс Мосбиржи упал на 4% на открытии торгов, долларовый индекс РТС — на 5% после признания Всемирной организации здравоохранения вспышки коронавируса COVID-19 пандемией и заявлений президента США Дональда Трампа о временном запрете въезда в США из Европы.
Музыка
На Украине запустили флешмоб с призывом петь «Смуглянку»
На Украине запустили флешмоб с призывом петь песню «Смуглянка» в поддержку 12-летнего мальчика-сироты из Волынской области Максима Ткачука, которого затравили националисты за исполнение советской песни.
Политика
Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения — в населенных пунктах Золотое и Счастье.
Политика
Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы
Глава МИД Польши назвал "Северный поток-2" угрозой для Европы. Яцек Чапутович считает проект газопровода опасным для региона.
Общество
В России выявили еще восемь случаев коронавируса
В России за сутки выявили восемь случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.
Здоровье
Медики перечислили защищающие от вирусов простые продукты
Испанские медики назвали продукты, которые способны влиять на работу иммунной системы.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний
Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
Армия и оружие
Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»
Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
Приговор астраханскому врачу-психиатру Александру Шишлову отменен
Приговор астраханскому врачу-психиатру Александру Шишлову отменен В Краснодаре кассационная инстанция отменила приговор врачу-психиатру из Астрахани Александру Шишлову, его уголовное дело направлено в астраханский областной суд на новое рассмотрение.
Общество
Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина
Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.
Экономика
Мишустин: ситуация в российской экономике находится под контролем
Ситуация в российской экономике находится под контролем. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Политика
Путин рассказал, что в советское время его обсчитывали
В интервью проекту ТАСС Владимир Путин рассказал, как его обманывали продавцы в советское время.
Финансы
ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей
Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ.
Наука
Алевтина Черникова: инженеры – люди, которые меняют мир
Алевтина Черникова, ректор ведущего технического университета России — НИТУ "МИСиС", во время открытого урока рассказала старшеклассникам о том вкладе, который внесли инженеры и ученые в развитие экономики нашей страны.
Хоккей
«Локомотив» уступил «Йокериту» и вылетел из плей-офф КХЛ
В матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» проиграл финскому «Йокериту».
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.