Экономика
ПРАЙМБиржи АТР колеблются в ожидании поддержки экономики США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают мер поддержки экономики США перед встречей ФРС, при этом на мировых биржах сохраняется высокая волатильность.
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Политика
Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны.
Общество
В Европе осталась всего одна страна без коронавируса
Черногория стала единственной страной в Европе, до которой не добралась коронавирусная инфекция.
Экономика
«Норникель» обогнал «Роснефть» по капитализации
"Норникель" поднялся на третье место в России по рыночной капитализации, компания подорожала до 3,46 трлн рублей, следует из данных "Московской биржи".
Политика
В Кремле оценили возможность переноса даты голосования по Конституции
В настоящее время не рассматривается возможность переноса или отмены общенародного голосования по поправкам к Конституции, запланированного 22 апреля, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек
Санкт-Петербург, 10 марта 2020, 17:44 — REGNUM По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова хочет лишить Джигана родительских прав
СМИ сообщили, что супруга репера Джигана Оксана Самойлова задумалась о разводе.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Наука
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Политика
Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Политика
В Кремле рассказали об условиях для участия Путина в выборах
Участие Владимира Путина в выборах президента, которые назначены на 2024 год, будет зависеть от нескольких факторов, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Политика
Путин рассказал об обманывавших его людях
Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС признался, что не раз становился жертвой обмана.
Авто
«АвтоВАЗ» сообщил об отзыве более 12 тыс. автомобилей Lada
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Индекс оценивает близость финансовой системы к состоянию кризиса, а показатель 2,5 пункта – пороговое значение для перехода в это состояние.
Экономика
«Роснефть» ответила на обвинения в обвале цен на нефть
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев ответил на обвинения в обвале цен на нефть. Об этом он рассказал изданию «Подъем».
Спорт
Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии
Сразу после церемонии огонь начнет свой путь в специальной эстафете, которая в течение 8 дней будет идти по Греции, а завершится 19 марта на столичном стадионе "Панатинаикос", где огонь будет передан организаторам Олимпиады из Японии.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся
Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Армия и оружие
Экс-командир ополчения ДНР назвал единственный путь завершения войны в Донбассе
Александр Ходаковский, бывший командир ополченцев самопровозглашенной ДНР, обозначил единственный способ завершения вооруженного конфликта в Донбассе.
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Происшествия
Под Иркутском при пожаре в жилом доме погибла семья из пяти человек
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Общество
В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса
Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
Общество
Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Единоборства
Емельяненко описал бой с Кадыровым
Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.