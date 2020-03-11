Экономика

ПРАЙМПРАЙМБиржи АТР колеблются в ожидании поддержки экономики США

1 фото
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают мер поддержки экономики США перед встречей ФРС, при этом на мировых биржах сохраняется высокая волатильность.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Биржи АТР снижаются после решения Трампа запретить въезд в США из Европы

Коммерсантъ02:01

Биржи АТР закрылись снижением в пределах 7% на новостях вокруг коронавируса

ПРАЙМ04:40

Индекс МосБиржи снизился на 0,24%, индекс РТС - на 0,7%

Финмаркетвчера в 11:59

Из-за Трампа упали биржи Азиатско-Тихоокеанского региона

Красная весна04:20

Азиатские индексы возобновили снижение

Finam.Ruвчера в 06:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 06:39, Ашберн
Политика

Глава МИД Польши оценил возможность разрядки в отношениях с Россией

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев назвал нынешний уровень отношений между двумя странами худшим после Второй мировой войны.
РБК вчера в 17:00
Общество

В Европе осталась всего одна страна без коронавируса

Черногория стала единственной страной в Европе, до которой не добралась коронавирусная инфекция.
Городовой 06:27
Экономика

«Норникель» обогнал «Роснефть» по капитализации

"Норникель" поднялся на третье место в России по рыночной капитализации, компания подорожала до 3,46 трлн рублей, следует из данных "Московской биржи".
Интерфакс вчера в 03:53
Политика

В Кремле оценили возможность переноса даты голосования по Конституции

В настоящее время не рассматривается возможность переноса или отмены общенародного голосования по поправкам к Конституции, запланированного 22 апреля, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:57
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Здоровье

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек

Санкт-Петербург, 10 марта 2020, 17:44 — REGNUM По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.
REGNUM 10 марта в 10:44
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова хочет лишить Джигана родительских прав

СМИ сообщили, что супруга репера Джигана Оксана Самойлова задумалась о разводе.
iReactor вчера в 15:41
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Наука

Названы главные факторы смерти от коронавируса

К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Российская газета 10 марта в 16:23
Политика

Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Политика

В Кремле рассказали об условиях для участия Путина в выборах

Участие Владимира Путина в выборах президента, которые назначены на 2024 год, будет зависеть от нескольких факторов, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:36
Общество

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Интерфакс вчера в 11:41
Политика

Путин рассказал об обманывавших его людях

Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС признался, что не раз становился жертвой обмана.
Известия 02:44
Авто

«АвтоВАЗ» сообщил об отзыве более 12 тыс. автомобилей Lada

Говорит Москва 06:18
Происшествия

В Дагестане устроили самосуд над осквернившим могилу односельчанином

Вести.Ru 04:54
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Индекс оценивает близость финансовой системы к состоянию кризиса, а показатель 2,5 пункта – пороговое значение для перехода в это состояние.
Новые Известия вчера в 00:07
Экономика

«Роснефть» ответила на обвинения в обвале цен на нефть

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев ответил на обвинения в обвале цен на нефть. Об этом он рассказал изданию «Подъем».
Lenta.ru 04:01
Спорт

Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии

Сразу после церемонии огонь начнет свой путь в специальной эстафете, которая в течение 8 дней будет идти по Греции, а завершится 19 марта на столичном стадионе "Панатинаикос", где огонь будет передан организаторам Олимпиады из Японии.
Вести.Ru 06:30
Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся

Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
РИА Новости вчера в 02:39
Армия и оружие

Экс-командир ополчения ДНР назвал единственный путь завершения войны в Донбассе

Александр Ходаковский, бывший командир ополченцев самопровозглашенной ДНР, обозначил единственный способ завершения вооруженного конфликта в Донбассе.
Аргументы недели 05:45
Гаджеты

Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Astera 06:22
Происшествия

Под Иркутском при пожаре в жилом доме погибла семья из пяти человек

Газета.Ru вчера в 22:09
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Время Пресс вчера в 13:26
Общество

В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса

Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".
Интерфакс 04:51
Общество

Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне

NewInform вчера в 06:20
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Единоборства

Емельяненко описал бой с Кадыровым

Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Lenta.ru 10 марта в 12:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное