Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают мер поддержки экономики США перед встречей ФРС, при этом на мировых биржах сохраняется высокая волатильность.

Экономика «Норникель» обогнал «Роснефть» по капитализации "Норникель" поднялся на третье место в России по рыночной капитализации, компания подорожала до 3,46 трлн рублей, следует из данных "Московской биржи".

Политика В Кремле оценили возможность переноса даты голосования по Конституции В настоящее время не рассматривается возможность переноса или отмены общенародного голосования по поправкам к Конституции, запланированного 22 апреля, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Политика Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.

Здоровье В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы 87 человек Санкт-Петербург, 10 марта 2020, 17:44 — REGNUM По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Энергетика Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.

Общество Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Наука Названы главные факторы смерти от коронавируса К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.

Политика Шнуров написал стих о «монархе» Путине Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.

Политика Путин рассказал об обманывавших его людях Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС признался, что не раз становился жертвой обмана.

Экономика АКРА предупредило о приближении финансового кризиса Индекс оценивает близость финансовой системы к состоянию кризиса, а показатель 2,5 пункта – пороговое значение для перехода в это состояние.

Спорт Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии Сразу после церемонии огонь начнет свой путь в специальной эстафете, которая в течение 8 дней будет идти по Греции, а завершится 19 марта на столичном стадионе "Панатинаикос", где огонь будет передан организаторам Олимпиады из Японии.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

Общество В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во "ВКонтакте", что верующих просят "провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса".