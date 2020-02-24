Экономика

ПРАЙМПРАЙМБиржи АТР закрылись в основном снижением на рисках вокруг эпидемии

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно в минусе на сохранении рисков, связанных с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
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Биржи АТР закрылись в основном снижением на рисках вокруг эпидемии

ПРАЙМ04:43

Фондовая Азия завершила торги снижением

Финмаркет21 февраля в 06:06
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 04:56, Ашберн
Общество

Гороскоп на неделю: что ждет знаки с 24 февраля по 1 марта

Масленица и Власьев день - чего нельзя делать 24 февраля Близнецы Неделя обещает быть яркой и интересной.
Московский Комсомолец вчера в 22:05
Происшествия

В Екатеринбурге арестован IT-специалист Литреев по делу о наркотиках

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сооснователя и руководителя компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, обвиняемого в хранении наркотиков.
RT на русском 04:21
Футбол

«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубль

Спорт-Экспресс вчера в 13:27
Общество

Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Газета.Ru 02:34
Общество

Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне

Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
NewInform 03:56
Гаджеты

Складным смартфонам Samsung грозит дефицит из-за коронавируса

Коронавирус может спровоцировать дефицит складных смартфонов Galaxy Z Flip и Samsung, Galaxy Fold.
ToDay News Ufa 02:35
Общество

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Газета.Ru 03:14
Биатлон

Адвокат: на биатлониста Логинова и Касперовича завели уголовное дело

В Италии открыто уголовное преследование российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
REGNUM вчера в 21:42
Шоу-бизнес

Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства

ФАН вчера в 18:22
Футбол

Финал «Кубка Легенд» был прерван из-за скандала с судейством

РИА Новости вчера в 08:57
Политика

Журналиста «Известий» не пустили в Латвию

Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию, также по запросу Эстонии ему аннулировали на три года шенгенскую визу.
RT на русском 04:46
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru вчера в 05:09
Армия и оружие

Китай создает симбиоз Су-57 и J-20

Китай намеревается изучить российский Су-57, чтобы использовать его возможности в своем J-20.
Pravda.Ru 03:53
Армия и оружие

Армия Сирии освободила от террористов четыре селения в Идлибе

РЕН ТВ 04:47
Общество

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Коммерсантъ 22 февраля в 19:57
Кино

Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 21 февраля в 03:06
Армия и оружие

Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

Lenta.ru вчера в 23:20
Хоккей

Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»

РБК 03:07
Космос

Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме

Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
V-kosmose.com вчера в 12:25
Шоу-бизнес

Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью

Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Народные новости вчера в 12:24
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Афганистане

В регионе объявлено чрезвычайное положение. По последним данным, число заболевших новым видом пневмонии в Китае превысило 77 тысяч человек.
Говорит Москва 02:56
Общество

Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани

Восемь российских граждан, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, в ночь на воскресенье прилетели в Казань.
Российская газета вчера в 05:04
Происшествия

В Киеве взорвали отделение банка

REGNUM 00:55
Авто

Концепт Lada Vesta в стиле Audi показали в сети

В настоящее время седан LADA Vesta в начальной комплектации Standart, имеющий двигатель объёмом 1,6 литра производительностью 106 л.с. и 5-скоростную МКПП, продаётся по цене от 621,9 тыс. рублей.
CarsWeek.ru вчера в 07:22
Политика

Сандерс победил на собраниях активистов Демпартии США в Неваде

На собраниях активистов (кокусах) Демократической партии США в штате Невада одержал победу сенатор Берни Сандерс 22 февраля, сообщает CNN.
Красная весна вчера в 00:14
Политика

Трамп прибывает с первым визитом в Индию

ТАСС вчера в 16:15
Энергетика

Moody’s предупредило о повышенном риске дефолта нефтегазодобывающих компаний в Северной Америке

"На североамериканские нефте- и газодобывающие компании со спекулятивным рейтингом приходится более 62% задолженности отрасли, срок погашения которой наступает в 2020-2024 годах, пик погашения их долговых обязательств придется на 2022 год", - отметил аналитик Moody's Саджидад Алам.
Финмаркет 21 февраля в 09:59
Общество

Китай разработал вакцину против коронавируса

Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
Российская газета 03:50
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»

Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
iReactor 22 февраля в 12:59
Происшествия

Потоп в украинской столице: возле метро «Сырец» забил гейзер

Возле станции метро «Сырец» в Киеве затопило проезжую часть, а посреди лужи образовался гейзер, из которого хлещет вода.
Украина.ру 04:22
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