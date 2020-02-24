Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно в минусе на сохранении рисков, связанных с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Биржи АТР закрылись в основном снижением на рисках вокруг эпидемии

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