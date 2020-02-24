Экономика
ПРАЙМБиржи АТР закрылись в основном снижением на рисках вокруг эпидемии
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно в минусе на сохранении рисков, связанных с распространением коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
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Общество
Гороскоп на неделю: что ждет знаки с 24 февраля по 1 марта
Масленица и Власьев день - чего нельзя делать 24 февраля Близнецы Неделя обещает быть яркой и интересной.
Происшествия
В Екатеринбурге арестован IT-специалист Литреев по делу о наркотиках
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сооснователя и руководителя компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, обвиняемого в хранении наркотиков.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Эвертон», Обамеянг оформил дубль
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Общество
Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне
Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
Гаджеты
Складным смартфонам Samsung грозит дефицит из-за коронавируса
Коронавирус может спровоцировать дефицит складных смартфонов Galaxy Z Flip и Samsung, Galaxy Fold.
Общество
С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Биатлон
Адвокат: на биатлониста Логинова и Касперовича завели уголовное дело
В Италии открыто уголовное преследование российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Шоу-бизнес
Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства
Футбол
Финал «Кубка Легенд» был прерван из-за скандала с судейством
Политика
Журналиста «Известий» не пустили в Латвию
Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию, также по запросу Эстонии ему аннулировали на три года шенгенскую визу.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Армия и оружие
Китай создает симбиоз Су-57 и J-20
Китай намеревается изучить российский Су-57, чтобы использовать его возможности в своем J-20.
Общество
США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
Космос
Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме
Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
Шоу-бизнес
Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью
Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Афганистане
В регионе объявлено чрезвычайное положение. По последним данным, число заболевших новым видом пневмонии в Китае превысило 77 тысяч человек.
Общество
Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани
Восемь российских граждан, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, в ночь на воскресенье прилетели в Казань.
Происшествия
В Киеве взорвали отделение банка
Авто
Концепт Lada Vesta в стиле Audi показали в сети
В настоящее время седан LADA Vesta в начальной комплектации Standart, имеющий двигатель объёмом 1,6 литра производительностью 106 л.с. и 5-скоростную МКПП, продаётся по цене от 621,9 тыс. рублей.
Политика
Сандерс победил на собраниях активистов Демпартии США в Неваде
На собраниях активистов (кокусах) Демократической партии США в штате Невада одержал победу сенатор Берни Сандерс 22 февраля, сообщает CNN.
Политика
Трамп прибывает с первым визитом в Индию
Энергетика
Moody’s предупредило о повышенном риске дефолта нефтегазодобывающих компаний в Северной Америке
"На североамериканские нефте- и газодобывающие компании со спекулятивным рейтингом приходится более 62% задолженности отрасли, срок погашения которой наступает в 2020-2024 годах, пик погашения их долговых обязательств придется на 2022 год", - отметил аналитик Moody's Саджидад Алам.
Общество
Китай разработал вакцину против коронавируса
Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»
Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
Происшествия
Потоп в украинской столице: возле метро «Сырец» забил гейзер
Возле станции метро «Сырец» в Киеве затопило проезжую часть, а посреди лужи образовался гейзер, из которого хлещет вода.