Финансы

КоммерсантъКоммерсантъОсновные индексы АТР снижаются на 1–4%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в начале недели снижаются.
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Торги на южнокорейской фондовой бирже закрылись новым падением базового индекса на 5,34%

ТАСС04:01

Российский рынок начал неделю с падения

Ведомости03:18

Азиатские биржи вновь сильно обвалились в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 23:14

Основные индексы АТР снижаются на 1–4%

Коммерсантъ00:56

Эхономика: Фондовые индексы стран АТР снижаются

Эхо Москвы06:44

Базовый индекс южнокорейской фондовой биржи упал на 5,34%

Красная весна07:10

Биржи АТР закрылись преимущественно снижением на опасениях мировой рецессии

ПРАЙМ05:48
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Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

"В ходе проведенных обысков у студентов изъяты: обрез охотничьего ружья с патронами к нему, промышленный детонатор, предположительно самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества, средства связи, а также личные дневники, содержащие информацию о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение".
РИА Новости 07:56
Экономика

Первый зампред ВЭБа возглавил ГТЛК

Сергей Храмагин, который возглавлял ГТЛК с 2012 года, останется в компании в должности советника генерального директора, сказал РБК источник, близкий к партнеру компании.
РБК 07:58
Общество

Обнаружены новые симптомы коронавируса

Недавние исследования показывают, что люди, зараженные коронавирусом нового типа, могут в первую очередь испытывать проблемы с пищеварением, включая потерю аппетита, рвоту и диарею, а также перестать чувствовать вкус еды или различать запахи.
Суть событий вчера в 07:34
Музыка

Евровидение-2020 могут провести онлайн

"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу - чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", - говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.
Интерфакс 06:23
Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Как сообщают эксперты, сейчас в России настал тот период, когда коронавирус распространяется с той же скоростью, что и в некоторых странах Европы таких, как Франция, Великобритания, Германия и Испания.
Обзор газет 04:30
Общество

ФАС усилит контроль цен на социально значимые продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 23 марта усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты, при этом особое внимание уделит ценам на хлеб, крупы, мясо, яйца, масло, ряд овощей и фруктов, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:13
Политика

Москва призвала НАТО отказаться от учений во время 75-летия Победы

Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости 06:09
Политика

Россия разрешила жителям ЛНР и ДНР въезд в страну

Правительство России разрешило въезжать в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — ДНР и ЛНР.
Известия 05:08
Общество

В Москве разъяснили новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве касаются, в том числе, жителей столицы с хроническими заболеваниями.
Lenta.ru 08:10
Общество

Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний.
Ведомости 04:27
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Происшествия

Дело возбуждено против инфекциониста, нарушившей карантин в Ставрополе

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
РЕН ТВ 08:19
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 07:41
Армия и оружие

Самолеты ВКС вылетели в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

Независимое телевидение Севастополя 03:56
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
Общество

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении MH17

В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года пассажирского самолёта Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 05:33
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею официально отменен

Чемпионат мира по хоккею среди мужских команд официально отменен. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
МК-Спорт 21 марта в 10:58
Политика

На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства украинского экс-премьера Алексея Гончарука.
RT на русском 07:55
Общество

Кудрин оценил возможность сокращения расходов бюджета

Расходы бюджета в 2020 году не будут меньше запланированных, возможно серьезное перераспределение средств, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Совете Федерации.
Rambler News Service 08:08
Общество

В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина

На заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса Попова сказала, что хотела бы, чтобы поручения относительно админответственности за нарушение правил карантина, которые были даны Мишустиным, как можно быстрее были реализованы.
RuNews24.ru 05:44
Финансы

Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 87 рублей

Курс доллара на открытии торгов поднялся до 81,2 рубля, евро вырос до 87,1 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
БИЗНЕС Online 04:12
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в фейсбуке призвал вернуть 37-й год.
РИА Новости 06:09
Общество

Гидрометцентр дал прогноз на лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура будет около и выше нормы.
Псковское агентство информации 06:42
Происшествия

В российском городе убили полицейского

В Волгограде убит патрульный МВД. Об этом в понедельник, 23 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 07:19
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса

Актриса Ольга Куриленко рассказала в Instagram о том, что полностью излечилась от коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
Lenta.ru 01:51
Энергетика

С 1 апреля поставки российской нефти в Белоруссию возобновятся

Поставки российской нефти прекратились с января2020 года. Минск не соглашался на предложенные ими ценовые условия.
Новостной фронт 07:52
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая опубликовала фото без очков

Снимок певицы опубликовал её брат Роберт. Он также рассказал, что автором фото стал знаменитый фотограф из Тбилиси.
DixiNews вчера в 13:13
Общество

В Китае отказались от помощи из России в борьбе с коронавирусом

Китайский город Гуанчжоу — один из побратимов Екатеринбурга — отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 06:14
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