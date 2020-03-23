Снижение главных биржевых индексов установлено и на всех других азиатских площадках. Отметим, что биржи АТР начали падать на фоне новостей о том, что американское правительство не смогло утвердить новые меры по поддержки экономики.

Здоровье Карантин введен в Псковской областной клинической больнице С 22 марта текущего года в Псковской областной клинической больнице введен карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

Спорт Канада и Австралия отказались участвовать в Олимпиаде-2020 Канада и Австралия решили отказаться от участия в Олимпийских играх, которые должны пройти этим летом в Токио.

Происшествия В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Экономика Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".

Политика Украинский министр здравоохранения сравнил 65-летних с трупами Украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил людей старше 65 лет с трупами. Такое заявление он сделал в интервью порталу 112.ua.

Технологии В России в 4 раза увеличилось количество фишинговых рассылок Эксперты рекомендуют устанавливать на рабочие компьютеры антивирусы и VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией, чтобы защитить сотрудников от фишинговых атак и утечек данных.

Общество Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим На личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось обращение к людям, страдающими хроническими заболеваниями, а также к пожилым москвичами.

Технологии МТС призвала своих абонентов не выходить из дома Пока что нововведение коснулось не всех абонентов, но в скором времени идентификатор изменится у каждого, сообщил представитель компании МТС Алексей Меркутов.

Здоровье Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.

Общество Мишустин намерен защитить работников от увольнений из-за коронавируса По информации пресс-службы российского кабмина, председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтруда и Минюсту предложить меры по защите сотрудников учреждений, предприятий и организаций, чтобы люди не боялись быть уволенными в условиях борьбы с новым типом коронавируса.

Политика Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.

Общество Аваков предупредил украинцев о голоде 20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.