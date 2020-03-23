Экономика
ГЛАС.RUБиржи АТР начали торги с обвала котировок
Снижение главных биржевых индексов установлено и на всех других азиатских площадках. Отметим, что биржи АТР начали падать на фоне новостей о том, что американское правительство не смогло утвердить новые меры по поддержки экономики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
Здоровье
Карантин введен в Псковской областной клинической больнице
С 22 марта текущего года в Псковской областной клинической больнице введен карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Политика
Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом
Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Спорт
Канада и Австралия отказались участвовать в Олимпиаде-2020
Канада и Австралия решили отказаться от участия в Олимпийских играх, которые должны пройти этим летом в Токио.
Происшествия
В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты
Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Экономика
Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти
За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
Общество
В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Политика
Украинский министр здравоохранения сравнил 65-летних с трупами
Украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил людей старше 65 лет с трупами. Такое заявление он сделал в интервью порталу 112.ua.
Технологии
В России в 4 раза увеличилось количество фишинговых рассылок
Эксперты рекомендуют устанавливать на рабочие компьютеры антивирусы и VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией, чтобы защитить сотрудников от фишинговых атак и утечек данных.
Общество
В США тюрьмы из-за коронавируса начали выпускать заключенных
В США некоторые местные тюрьмы на фоне пандемии коронавируса начали выпускать заключенных.
Здоровье
Диетолог назвала продукты для профилактики вирусных заболеваний
Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала о продуктах питания, которые можно использовать для профилактики вирусных заболеваний.
Общество
Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим
На личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось обращение к людям, страдающими хроническими заболеваниями, а также к пожилым москвичами.
Биатлон
Логинов стал седьмым по сумме призовых за сезон
Россиянин Александр Логинов заработал 120 900 евро и занял седьмое место в списке.
Технологии
МТС призвала своих абонентов не выходить из дома
Пока что нововведение коснулось не всех абонентов, но в скором времени идентификатор изменится у каждого, сообщил представитель компании МТС Алексей Меркутов.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Здоровье
Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер
Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Общество
Мишустин намерен защитить работников от увольнений из-за коронавируса
По информации пресс-службы российского кабмина, председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтруда и Минюсту предложить меры по защите сотрудников учреждений, предприятий и организаций, чтобы люди не боялись быть уволенными в условиях борьбы с новым типом коронавируса.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион
В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Энергетика
Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии
На нефтяные державы Персидского залива надвигается упадок из-за ценовой войны с Россией, пишет обозреватель Дэвид Фиклинг в новой колонке на Bloomberg.
Политика
Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Игры
Capcom показала интерактивную карту Раккун-Сити из Resident Evil
Общество
Аваков предупредил украинцев о голоде
20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.
Общество
В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса
В России временно приостановили диспансеризацию из-за коронавируса.
Здоровье
Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом в два раза чаще женщин
По словам Брико, статистика свидетельствует, что смертность среди мужчин от коронавирусной инфекции также выше, чем среди женщин.
Здоровье
Заболевшим коронавирусом тулякам не понадобились аппараты ИВЛ
Заболевшим коронавирусом тулякам не понадобились аппараты ИВЛ.
Политика
Украинцам пообещали победу над коронавирусом к сезону посадки картошки
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что власти могут локализовать распространение коронавируса в стране до майских праздников, к сезону посадки картофеля.