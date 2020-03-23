Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUБиржи АТР начали торги с обвала котировок

Снижение главных биржевых индексов установлено и на всех других азиатских площадках. Отметим, что биржи АТР начали падать на фоне новостей о том, что американское правительство не смогло утвердить новые меры по поддержки экономики.
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Рынок акций РФ начал торги с обвала котировок

ГЛАС.RU04:29

Биржи Азии открылись падением на 5%

Компания03:22

На азиатских фондовых площадках на 5% снижаются основные индексы

Ведомостивчера в 22:55

Торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня закрылись падением основных индексов на 3,1-4,5%

ТАСС04:24

Азиатские биржи вновь сильно обвалились в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 23:14

Утренняя сессия южнокорейской биржи была закрыта из-за обрушения индексов

Красная весна01:01
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Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
ТАСС 03:05
Общество

В Подмосковье запустили две лаборатории для исследований на COVID-19

РИА Новости 05:11
Здоровье

Карантин введен в Псковской областной клинической больнице

С 22 марта текущего года в Псковской областной клинической больнице введен карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Псковское агентство информации 04:40
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Политика

Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом

Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 01:11
Спорт

Канада и Австралия отказались участвовать в Олимпиаде-2020

Канада и Австралия решили отказаться от участия в Олимпийских играх, которые должны пройти этим летом в Токио.
vtomske.ru 01:41
Происшествия

В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты

Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 05:09
Экономика

Цена российской пшеницы превысила стоимость нефти

За неделю с 16 по 20 марта средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке выросла на 1 тысячу рублей за тонну - до 13,3 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отчет "Совэкона".
Российская газета 03:57
Общество

В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

РИА Новости 02:28
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 21 марта в 11:04
Политика

Украинский министр здравоохранения сравнил 65-летних с трупами

Украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил людей старше 65 лет с трупами. Такое заявление он сделал в интервью порталу 112.ua.
Вести.Ru 03:48
Технологии

В России в 4 раза увеличилось количество фишинговых рассылок

Эксперты рекомендуют устанавливать на рабочие компьютеры антивирусы и VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией, чтобы защитить сотрудников от фишинговых атак и утечек данных.
Live24 00:19
Общество

В США тюрьмы из-за коронавируса начали выпускать заключенных

В США некоторые местные тюрьмы на фоне пандемии коронавируса начали выпускать заключенных.
Актуальные Новости 02:03
Здоровье

Диетолог назвала продукты для профилактики вирусных заболеваний

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала о продуктах питания, которые можно использовать для профилактики вирусных заболеваний.
Аргументы и Факты вчера в 13:00
Общество

Собянин попросил пожилых москвичей соблюдать домашний режим

На личном сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось обращение к людям, страдающими хроническими заболеваниями, а также к пожилым москвичами.
Москва. Северо-Запад 03:51
Биатлон

Логинов стал седьмым по сумме призовых за сезон

Россиянин Александр Логинов заработал 120 900 евро и занял седьмое место в списке.
Матч ТВ 03:21
Технологии

МТС призвала своих абонентов не выходить из дома

Пока что нововведение коснулось не всех абонентов, но в скором времени идентификатор изменится у каждого, сообщил представитель компании МТС Алексей Меркутов.
Live24 01:30
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Здоровье

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости 21 марта в 09:34
Армия и оружие

Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Российская газета 21 марта в 04:09
Общество

Мишустин намерен защитить работников от увольнений из-за коронавируса

По информации пресс-службы российского кабмина, председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтруда и Минюсту предложить меры по защите сотрудников учреждений, предприятий и организаций, чтобы люди не боялись быть уволенными в условиях борьбы с новым типом коронавируса.
Newvz.ru 04:12
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Магсити74 вчера в 02:24
Энергетика

Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии

На нефтяные державы Персидского залива надвигается упадок из-за ценовой войны с Россией, пишет обозреватель Дэвид Фиклинг в новой колонке на Bloomberg.
Комсомольская правда вчера в 04:10
Политика

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.
Интерфакс 04:18
Игры

Capcom показала интерактивную карту Раккун-Сити из Resident Evil

CyberSport.ru 04:14
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.
Lenta.ru 01:51
Общество

В России приостановили диспансеризацию из-за коронавируса

В России временно приостановили диспансеризацию из-за коронавируса.
TatCenter 03:32
Здоровье

Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом в два раза чаще женщин

По словам Брико, статистика свидетельствует, что смертность среди мужчин от коронавирусной инфекции также выше, чем среди женщин.
FlashNord 05:00
Здоровье

Заболевшим коронавирусом тулякам не понадобились аппараты ИВЛ

Заболевшим коронавирусом тулякам не понадобились аппараты ИВЛ.
Первый Тульский 05:06
Политика

Украинцам пообещали победу над коронавирусом к сезону посадки картошки

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что власти могут локализовать распространение коронавируса в стране до майских праздников, к сезону посадки картофеля.
Lenta.ru 03:57
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