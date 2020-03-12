Финансы
News.ruБиржи Европы упали на 10% после заседания ЕЦБ
Фондовые индексы стран Западной Европы упали по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
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Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Здоровье
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
По данным Всемирной организации здравоохранения, угроза пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 стала реальной.
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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Коронавирус стал самым затратным из всех эпидемий XXI века
Как выяснилось, все предыдущие эпидемии заболеваний не оказали столь сильного влияния на мировую экономику, даже несмотря на то, что смертность от некоторых из них была даже выше.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Общество
Суд освободил информатора WikiLeaks Мэннинг
Суд в США освободил из-под стражи информатора WikiLeaks, бывшего военнослужащего Челси Мэннинг, передает Reuters.
Футбол
Главный тренер «Арсенала» Артета заразился коронавирусом
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микел Артета заразился коронавирусом.
Армия и оружие
США нанесли удары по позициям группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке
Соединённые Штаты нанесли удары по пяти складам с оружием группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке.
Здоровье
На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусом выявлено на Украине. Об этом в четверг сообщили в Минздраве страны.
Происшествия
В медцентре в Коммунарке скончался вернувшийся из Италии мужчина
Мужчина, который был доставлен в медцентр в Коммунарке после того, как вернулся из Италии, умер не от коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Прилучный подарил Муцениеце кольцо с бриллиантом
Девушка отреагировала на подарок с юмором, отметив, что Прилучный жмот, ведь она хотела три кольца, а не одно.
Общество
В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации объявили в Нью-Йорке после резкого роста случаев заболеваний коронавирусом в городе.
Авто
Авторынок России стареет от года к году
В настоящее время показатель равняется 29%. В 2009 году средний возраст автомобилей на вторичном рынке составлял девять лет.
Экономика
Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Финансы
Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля
Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
Политика
Путин обсудил с премьером Болгарии вопросы энергетики
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Болгарии Бойко Борисовым. Стороны обсудили вопросы энергетики.
Экономика
Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Общество
Исследователи Китая выявили два штамма коронавируса
Ученые в Китае вывели два основных штамма болезни Covid-19, которые циркулируют в организме человека и вызывают инфекции.
Космос
Крупный астероид пролетит в 7,4 млн км от Земли
Астероид 1998 OR2 29 апреля пролетит мимо Земли на дистанции около 6 млн км. Это расстояние почти в 16 раз больше, чем дистанция между нашей планетой и Луной.
Армия и оружие
Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море
Здоровье
Диетолог Тутельян рассказал о масштабах проблемы ожирения в России
Главный внештатный диетолог названного ведомства Виктор Тутельян рассказал, сколько жителей страны испытывает проблемы с лишним весом.
Космос
На окраинах Солнечной системы обнаружено более 100 малых планет
Ученые из проекта по изучению темной энергии разработали новый метод поиска так называемых транснептуновых объектов — малых планет, скрытых в темных окраинных областях Солнечной системы.
Политика
Терешкова заявила, что критики ее поправки «не любят страну»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова, с подачи которой в Конституцию РФ вносится поправка, обнуляющая сроки пребывания Владимира Путина в должности президента, заявила, что те, кто эту инициативу критикуют, не любят страну и не достойны, чтобы о них говорить.
Автоспорт
Команда McLaren пропустит Гран-при Австралии из-за коронавируса
Пропуск гонки обусловлен коронавирусом: инфекция выявлена у одного из сотрудников коллектива, и McLaren решил не рисковать здоровьем других членов команды, болельщиков и соперников.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Здоровье
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.