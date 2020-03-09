В понедельник, 9 марта, американский промышленный индекс Dow Jones на фондовых торгах в США упал на 2013,76 пункта (7, 79%) из-за распространения нового типа коронавируса и на фоне значительного сокращения стоимости нефти. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.

Индекс Dow Jones потерял более 2000 пунктов во время фондовых торгов

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