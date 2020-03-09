Экономика
ТК ЗвездаИндекс Dow Jones потерял более 2000 пунктов во время фондовых торгов
В понедельник, 9 марта, американский промышленный индекс Dow Jones на фондовых торгах в США упал на 2013,76 пункта (7, 79%) из-за распространения нового типа коронавируса и на фоне значительного сокращения стоимости нефти. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки.
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Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Технологии
К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов
Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.
Игры
Размер первого патча для Doom Eternal составил более 5 ГБ
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма по Mortal Kombat
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Армия и оружие
Российская делегация примет участие в переговорах с Турцией по Идлибу
Военная делегация из России посетит Анкару 10 марта, чтобы провести с турецкими коллегами переговоры по соглашению, связанному с сирийским Идлибом.
Общество
Уральские регионы возглавили рейтинг по доступности ипотеки
Другие уральские регионы находятся в топ-50 по доступности ипотеке: Челябинская область занимает 17 место, Пермский край — 29, а Свердловская и Курганская области — 49 и 50 место соответственно.
Энергетика
В «Роснефти» объяснили отказ России от сделки с ОПЕК
Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев считает, что сделка стран-участниц ОПЕК о дополнительном сокращении добычи нефти противоречит интересам Российской Федерации.
Кино
Умер актер из «Игры престолов» Макс фон Сюдов
Происшествия
Волна протестов прокатилась по тюрьмам Италии из-за коронавируса
Заключенные в более чем двух десятках итальянских тюрем протестовали против ограничений на свидания с родственниками и других мер по сдерживанию коронавируса, передает AP.
Происшествия
Видеокамеры не спасают: Жители Екатеринбурга жалуются на автоворов
В Екатеринбурге на территории микрорайона Уктус активизировались автомобильные воры. Граждане бьют тревогу в соцсетях.
Технологии
Приставка Xbox Series X получит специальный аудиопроцессор
Следующая игровая приставка серии Xbox компании Microsoft будет оснащена специальным аудиочипом для создания эффекта объёмного звучания.
Общество
СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17
В окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17.
Экономика
Силуанов пообещал выполнение всех соцобязательств перед россиянами
Министр финансов России Антон Силуанов на фоне обрушения цен на нефть и падения курса рубля заявил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.
Политика
Трамп не сдавал анализы на новый коронавирус
Президент США Дональд Трамп не сдавал анализы на новый коронавирус и чувствует себя прекрасно, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефания Гришэм.
Политика
Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны
Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Футбол
Карпин назвал катастрофой победную игру «Ростова» против ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен действиями команды в домашнем матче 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Общество
Минсельхоз решил отменить в России рыбоохранные зоны
Минсельхоз готовится внести в Госдуму проект постановления, отменяющего определение рыбоохранных зон.
Единоборства
Вэйли Чжан победила Йоанну Енджейчик раздельным решением судей
На UFC 248 состоялся со-главный бой вечера между чемпионкой минимального дивизиона Вэйли Чжан и Йоанной Енджейчик.
Общество
Две федеральные трассы Алтайского края закрыли для большегрузов
В связи со сложными погодными условиями две федеральные трассы Алтайского края закрыли для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов, сообщается на сайте регионального управления Росавтодора.
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
Здоровье
В ВОЗ развеяли мифы о пользе кокаина и чеснока против коронавируса
Сообщается, что чеснок, кокаин, детская моча и электросушители для рук никак не помогают защититься от заражения коронавирусом нового типа.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Футбол
Гол Дьякова спас «Спартак-2» от поражения в матче с «Текстильщиком»
В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги ивановский «Текстильщик» сыграл вничью с московским «Спартаком-2» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Иваново на стадионе «Текстильщик».
Футбол
«Зенит» потерял очки в матче с «Уфой»
Экономика
Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков
В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК).
Политика
Хафтар рассказал Макрону о готовности заключить перемирие с ПНС
Маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о готовности подписать мирное соглашение с Правительством национального согласия Ливии.