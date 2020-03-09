Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБиржи США открылись падением на 7%

По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 6,82%, до 7990,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 7% до 2764,21 пунктов.
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Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке

РИА Новости10:14

Американские биржи открылись падением на 7%

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Биржа в Нью-Йорке приостановила торги после обвала индекса S&P 500 на 7%

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Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке, сейчас они падают на 5,5-6%

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Торги на американских биржах приостановили из-за падения на 7%

РБК09:46

Ценные бумаги российских компаний теряют более 10% на торгах в США

ТАСС11:06
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
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Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
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Акции российских компаний рухнули по итогам торгов на бирже в Лондоне

Бумаги Сбербанка на бирже в Лондоне упали в стоимости на 18%, Тинькофф-банка на 17, ВТБ почти на 12.
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Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Газета.Ru 05:15
Происшествия

В Петербурге на территории завода загорелась водородная станция

Возгорание водородной станции произошло на территории завода в Санкт-Петербурге, из находящегося рядом административно-производственного здания эвакуировано 30 человек, сообщает городское ГУМЧС.
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В Министерстве финансов России заявили, что средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25−30 долларов США за баррель на протяжении 6−10 лет.
МР7.ру 04:30
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Глава ВОЗ назвал реальной угрозу пандемии коронавируса

Угроза пандемии коронавируса становится всё более реальной по мере роста числа зараженных стран.
Известия 12:39
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Житель Новосибирска открыл стрельбу во дворе жилого дома

Конфликт во дворе жилого дома вечером в Новосибирске перерос в стрельбу.
Пятый канал вчера в 22:47
Авто

В марте российские дилеры начнут ставить авто на учет

Сообщается, что постановка машины на учет в дилерском центре стала возможной после изменения с 1 января правил регистрации новых автомобилей.
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Во Франции умер актер Макс фон Сюдов

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Общество

Строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» отложено

Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Казань" отложен из-за высокой стоимости.
Российская газета вчера в 12:02
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Мировые цены на нефть отыграли часть обвала

На международных торгах мировые цены на нефть отыграли часть обвала.
МР7.ру 07:04
Армия и оружие

КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря

По данным южнокорейского военного командования, ракеты были запущены в сторону Японского моря из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо.
Интерфакс вчера в 19:37
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«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:06
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Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
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В Германии зафиксировали первые смерти от коронавируса

В Германии 9 марта от коронавируса скончались два человека. Это первые случаи летального исхода от болезни на территории страны.
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Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса

Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
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Цены на нефть замедлили падение

В пятницу цены на нефть упали на 10% в Европе и США, а сегодня падение продолжилось. Цена нефти утром упала еще на треть, или на $14.
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Трое заболевших коронавирусом лечатся в стационарах Москвы

В Москве подтверждены три новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
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Общество

На Кипре подтвердили два случая заражения коронавирусом

До сегодняшнего дня Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом нового типа.
ТАСС 12:16
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Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге

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В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания вчера в 10:59
Армия и оружие

«Буки» в Сирии сбили 20 беспилотников Турции

Сирийские системы провтивовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 турецких беспилотников. Об этом в Twitter сообщил военный обозреватель Syrian MC.
Газета.Ru 12:27
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«Питтсбург» дома проиграл «Вашингтону», Малкин забил гол

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Минфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции

Получается, что страховые взносы для ИП на пенсионное и медицинское страхование в совокупности вырастут в 2,65 раза быстрее инфляции, которая прогнозируется Министерством экономики на уровне 4% на конец 2021 года.
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Число жертв коронавируса в Италии достигло 463 человек

Общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Италии за сутки выросло почти на 2 тысячи.
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В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков

В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
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Задержан предполагаемый убийца 13-летней девочки в Тамбовской области

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