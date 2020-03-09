Экономика
КоммерсантъБиржи США открылись падением на 7%
По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 6,82%, до 7990,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 7% до 2764,21 пунктов.
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Общество
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Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
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Сирийские системы провтивовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 турецких беспилотников. Об этом в Twitter сообщил военный обозреватель Syrian MC.
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«Питтсбург» дома проиграл «Вашингтону», Малкин забил гол
Экономика
Минфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции
Получается, что страховые взносы для ИП на пенсионное и медицинское страхование в совокупности вырастут в 2,65 раза быстрее инфляции, которая прогнозируется Министерством экономики на уровне 4% на конец 2021 года.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии достигло 463 человек
Общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Италии за сутки выросло почти на 2 тысячи.
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