Экономика
КоммерсантъБиржи США открылись падением на 7%
По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 6,82%, до 7990,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 7% до 2764,21 пунктов.
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Футбол
ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ростову»
«Ростов» в домашнем матче 21-го тура российской Премьер-лиги нанес поражение ЦСКА — 3:2. Уже на 20-й минуте встречи «армейцы» остались в меньшинстве, поскольку прямую красную карточку за фол последней надежды в своей штрафной получил Ильзат Ахметов.
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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
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Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
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В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
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Зеленский рассказал о переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
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В Узбекистане подорожали местные автомобили
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Ведущие европейские индексы упали после того, как рухнули цены на нефть.
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
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Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
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Екатерина Чеснокова / РИА "Новости" Актриса Юлия Снигирь впервые показала поклонникам лицо сына от ее коллеги Евгения Цыганова.
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В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
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Энергетика
МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель
Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
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Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
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Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»
Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
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Слух: По «Миру Юрского периода» снимут сериал
Автор заметки предполагает, что сериал будет существовать в той же вселенной, что и новые фильмы, включая «Мир Юрского периода: Доминион».
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Водитель сбил пять человек в Воронежской области
В Воронежской области водитель легкового автомобиля сбил пятерых пешеходов, находившихся на обочине дороги.
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Акции российских компаний рухнули на Лондонской бирже
Акции крупнейших российских компаний рухнули на Лондонской фондовой бирже.
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