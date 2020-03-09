Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБиржи США открылись падением на 7%

По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 6,82%, до 7990,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 7% до 2764,21 пунктов.
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Американский рынок рухнул из-за нефти

Lenta.ru09:59

Американские биржи открылись падением на 7%

RT на русском09:56

Торги на американских биржах были приостановлены из-за падения на 7%

РБК09:46

Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке

РИА Новости10:14

Основные индексы продолжили снижение на фондовых торгах в США

ТАСС10:59

Биржи США открылись падением на 7%

Коммерсантъ09:48

Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке, сейчас они падают на 5,5-6%

ПРАЙМ10:10
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Футбол

ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ростову»

«Ростов» в домашнем матче 21-го тура российской Премьер-лиги нанес поражение ЦСКА — 3:2. Уже на 20-й минуте встречи «армейцы» остались в меньшинстве, поскольку прямую красную карточку за фол последней надежды в своей штрафной получил Ильзат Ахметов.
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Трамп приветствовал обвал мировых цен на нефть

Президент США Дональд Трамп с одобрением отнесся к падению мировых цен на нефть.
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РИА Новости 02:57
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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 04:26
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Дзюба сыграет за «Зенит» в матче против «Уфы»

РИА Новости 11:04
Общество

Обвиняемый по делу MH17 россиянин отрицает свою ответственность

Один из обвиняемых по делу о крушении самолета Boeing MH17 россиян Олег Пулатов отрицает свою ответственность за произошедшее, заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе судебного заседания.
Газета.Ru 10:06
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Нападающий «Уфы» раскритиковал отношение «Спартака» к собственным воспитанникам

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов считает, что может завершить карьеру в «Спартаке».
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Актриса Галина Киндинова попала в реанимацию

Актриса Галина Киндинова попала в реанимацию с сердечным приступом. По данным РЕН ТВ, артистку экстренно госпитализировали 8 марта.
РЕН ТВ 10:55
Экономика

Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
RT на русском 02:51
Армия и оружие

Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников

Российская газета 11:44
Общество

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Газета.Ru 04:16
Политика

Зеленский рассказал о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 06:06
Авто

В Узбекистане подорожали местные автомобили

За рулем Кубань 05:36
Экономика

Ведущие европейские биржи упали после снижения цен на нефть

Ведущие европейские индексы упали после того, как рухнули цены на нефть.
ФАН 06:31
Футбол

Экс-наставник «Локомотива» ответил на обвинения Смородской в договорном матче

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан ответил на обвинения экс-президента клуба Ольги Смородской в договорном матче.
RT на русском 09:45
Общество

Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
РИА Новости 04:06
Шоу-бизнес

Юлия Снигирь впервые показала лицо сына от Евгения Цыганова

Екатерина Чеснокова / РИА "Новости" Актриса Юлия Снигирь впервые показала поклонникам лицо сына от ее коллеги Евгения Цыганова.
РЕН ТВ 09:33
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Шоу-бизнес

Артист балета Сергей Полунин рассекретил необычное имя своего сына

Сегодня, 9 марта, молодые родители рассекретили имя новорожденного. Мальчика назвали необычным именем Мир.
Lisa.ru 07:45
Кино

Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Интерфакс 09:18
Энергетика

МЭА: добыча сланцевой нефти в США упадет при цене ниже $25 за баррель

Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
Красная весна 08:35
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Кино

Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»

Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
Piter.tv 09:32
Здоровье

Врачей могут обязать сообщать о здоровье владельцев оружия Росгвардии

Российских врачей могут обязать сообщать о здоровье владельцев оружия в Росгвардию.
Газета.Ru 11:43
Кино

Слух: По «Миру Юрского периода» снимут сериал

Автор заметки предполагает, что сериал будет существовать в той же вселенной, что и новые фильмы, включая «Мир Юрского периода: Доминион».
Мир фантастики 05:35
Авто

Составлен список финалистов конкурса «Всемирный автомобиль года»

Московский Комсомолец 06 марта в 07:35
Происшествия

Водитель сбил пять человек в Воронежской области

В Воронежской области водитель легкового автомобиля сбил пятерых пешеходов, находившихся на обочине дороги.
Известия 07:30
Спорт

CAS отменил дисквалификацию за допинг американского легкоатлета

News.ru 07:01
Экономика

Акции российских компаний рухнули на Лондонской бирже

Акции крупнейших российских компаний рухнули на Лондонской фондовой бирже.
URA.Ru 05:21
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Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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