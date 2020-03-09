Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБиржи США открылись падением на 7%

По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 6,82%, до 7990,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 7% до 2764,21 пунктов.
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Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке

РИА Новости10:14

Американские биржи открылись падением на 7%

RT на русском09:56

Биржи США открылись падением на 7%

Коммерсантъ09:48

Американский рынок рухнул из-за нефти

Lenta.ru09:59

Торги на американских биржах приостановили из-за падения на 7%

РБК09:46

Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке, сейчас они падают на 5,5-6%

ПРАЙМ10:10

Ценные бумаги российских компаний теряют более 10% на торгах в США

ТАСС11:06
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Экономика

Киселев прокомментировал ситуацию с падением рубля и ценами на нефть

Паниковать в связи с нынешним падением цен на нефть и спекулятивной лихорадкой на валютном рынке не надо, от нынешней ситуации стратегически Россия может выиграть благодаря хладнокровию и расчету руководства страны, написал журналист Дмитрий Киселев в открытом им в понедельник Telegram-канале.
РИА Новости 10:20
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«Барыс» из Нур-Султана обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание, в ходе которого обсуждалась тема стабильности российской экономики.
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Обвиняемый по делу MH17 россиянин отрицает свою ответственность

Один из обвиняемых по делу о крушении самолета Boeing MH17 россиян Олег Пулатов отрицает свою ответственность за произошедшее, заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе судебного заседания.
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The National Interest оценило шансы катеров США попасть в Керченский пролив

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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам со страниц своего блога в Инстаграм.
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«Краснодар» победил «Спартак» в РПЛ благодаря голу Ари с пенальти

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Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.
Газета.Ru 12:55
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В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

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В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными и других ограничений в результате карантина в рамках борьбы с коронавирусом.
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Американские военные убиты в ходе антиигиловской операции

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В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
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«Германия сообщает о первых двух случаях смерти от коронавируса», — пишет агентство.
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Бумаги российских компаний на бирже в Лондоне обвалились на 9—26%

Бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже открыли торги падением на 9—26%.
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Биржи Европы закрыли торги падением на 7-8%

Основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги снижением на 7-8%, свидетельствуют данные торгов.
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Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»

Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

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