Экономика
КоммерсантъБиржи США открылись падением на 7%
По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 6,82%, до 7990,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 7% до 2764,21 пунктов.
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Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
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В Якутии обнаружили 100 трупов собак и кошек в пункте передержки
Зоозащитники Якутии обнаружили более 100 трупов кошек и собак на территории пункта передержки животных.
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Фото дня: необычный взгляд на спиральную галактику
На снимке галактика запечатлена в необычном ракурсе: для наблюдателя с Земли она выглядит широкой полосой, состоящей из хаотично расположенных сгустков пыли и газа.
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Дзюба сыграет за «Зенит» в матче против «Уфы»
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В Нарьян-Маре начальник отдела по контролю оборотом наркотиков регионального УМВД найден мертвым в своей квартире.
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В Екатеринбурге на женщину с ребенком с крыши рухнула глыба льда
По словам очевидцев, пострадавшая после падения льда на голову не могла стоять на ногах. Глыбой также задело и ее четырехлетнего сына.
Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за падения цены на нефть
Нефть падает в цене на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ в Вене не смогли согласовать новые параметры соглашения либо продлить срок действия текущих договоренностей о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.
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Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
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Диетологи сравнили рацион Путина и Трампа
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В издании пишут, что первые образцы ПАК ДА могут "встать на крыло" в 2025-2026 годах, а серийный выпуск стартует в конце 2020-х.
Энергетика
«Что хорошо для Сечина — хорошо для Кремля, а народ утрется». Зачем глава Роснефти обвалил рубль и при чем тут Рейган
Между прочим, катастрофическое падение рубля стало первым событием в жизни нового правительства.
Энергетика
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Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Энергетика
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Франция предложила Саудовской Аравии координировать цены на нефть
Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, чтобы избежать потрясения на мировом рынке, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Кино
На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»
Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
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Во Франции скончался актер Макс фон Сюдов
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Число стран, где выявлено заражение коронавирусом, достигло 100
Число стран, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, достигло 100.
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В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом
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