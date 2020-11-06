Биржи США показали рекордный с весны недельный рост на фоне выборов
Основные американские фондовые индексы продемонстрировали рекордный недельный рост на фоне проходящих в стране выборов. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, за неделю индекс Dow Jones поднялся на 6,8%, однако по состоянию на пятницу, 6 ноября, опустился на 0,24%, до 28323,26 пункта.В источнике
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Фонтанка.Ру4 ноября в 00:52