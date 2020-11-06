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Газета.Ru
Газета.Ru

Биржи США показали рекордный с весны недельный рост на фоне выборов

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Век
Основные американские фондовые индексы продемонстрировали рекордный недельный рост на фоне проходящих в стране выборов. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, за неделю индекс Dow Jones поднялся на 6,8%, однако по состоянию на пятницу, 6 ноября, опустился на 0,24%, до 28323,26 пункта.В источнике
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Газета.Ru

Биржи США показали рекордный с весны недельный рост на фоне выборов

Газета.Ru16:57
Эхо Москвы

Основные индексы выросли на фондовой бирже Нью-Йорка

Эхо Москвы4 ноября в 10:34
ТАСС

Биржевые индексы в Нью-Йорке незначительно изменились

ТАСС16:49
ПРАЙМ

Биржи США рекордно выросли из-за выборов

ПРАЙМ16:56
Forbes

Фондовые индексы США выросли третий день подряд на фоне выборов

Forbes4 ноября в 18:02
Коммерсантъ

Биржи США показали рекордный с весны недельный рост

Коммерсантъ17:37
Фонтанка.Ру

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Фонтанка.Ру4 ноября в 00:52

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