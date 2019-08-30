Финансы

ПРАЙМПРАЙМБиржи США продолжают расти на ожиданиях торговых переговоров с Китаем

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Американские индексы продемонстрировали бурный рост с самого начала торговой сессии на фоне заявления официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна о том, что рабочие группы Китая и США по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают вопрос проведения следующего раунда торговых переговоров в сентябре.
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