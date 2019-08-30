Финансы
ПРАЙМБиржи США продолжают расти на ожиданиях торговых переговоров с Китаем
Американские индексы продемонстрировали бурный рост с самого начала торговой сессии на фоне заявления официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна о том, что рабочие группы Китая и США по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают вопрос проведения следующего раунда торговых переговоров в сентябре.
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Биржи США закрылись разнонаправленно на приближении введения пошлин против КНР
ПРАЙМ30 августа в 16:43
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 14:42, Вашингтон
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Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
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Музыка
Лоза назвал шутки про песню Шуфутинского «3-е сентября» безвкусицей
Музыкант Юрий Лоза в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что песня эстрадного певца Михаила Шуфутинского "3 сентября", ставшая поводом для многочисленных шуток в интернете, становится популярным предлогом для обсуждения лишь раз в году и разговоры об этом являются безвкусицей.
РИА Новости 13:10
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Турецкие врачи признали изъятие органов у погибшей 16-летней россиянки
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Армия и оружие
Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.
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Происшествия
Избившему брянского подростка полицейскому предъявили новое обвинение
Бывшему заместителю начальника отдела полиции "Навлинский" предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщили в управлении СК по Брянской области.
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Летидор 10:20
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Совкомбанк выкупил ипотечные кредиты Татфондбанка на 1,1 млрд руб
Совкомбанк ранее не участвовал в торгах по продаже имущества Татфондбанка.
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Lenta.ru 06:04
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Группа ГАЗ показала новую «Газель»
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РБК 07:52
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В Петербурге через 10 лет появятся два железнодорожных полукольца
В Петербурге возведут два железнодорожных обхода — северо-восточный и юго-западный. Работы должны быть завершены к 2030 году.
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В Москве задержан журналист Илья Азар
«Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2»,— написал журналист.
Коммерсантъ 14:25
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В России прокомментировали обвинения Польши из-за репараций
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша должна была получить репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии.
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Жена Андрея Григорьева-Апполонова официально подала на развод
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Вокруг ТВ 01:42
Общество
Свыше 150 тыс. человек посетили форум «Город образования»
Как сообщает портал московской мэрии, мероприятие с 29 августа по 2 сентября посетили более 150 тыс. человек.
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Экономика
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Правительство РФ утвердило квоту на экспорт лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕЭАС) в объеме около 1,009 млн т с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.
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В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
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Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
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Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
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Джонсон выступил категорически против переноса срока Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.
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Культура
Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс
Британский писатель, сценарист популярного научно-фантастического сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
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