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Финмаркет
Финмаркет

Фондовые индексы Азии падают в ходе торгов

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 2,26%. Цена бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опустилась на 1,8% и 0,2% соответственно.В источнике
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Финмаркет

Фондовый рынок России начал торги без единой динамики индексов

Финмаркет03:04
Finam.Ru

Американские индексы отступают

Finam.Ru02:25
ТАСС

Биржевые индексы в Нью-Йорке резко понизились

ТАССвчера в 16:58
Коммерсантъ

Индексы ведущих фондовых бирж 08.09.20

Коммерсантъ18:18
РИА Новости

Американские биржи упали

РИА Новостивчера в 16:24
ПРАЙМ

Фондовые рынки США продолжили снижение на фоне спада технологического сектора

ПРАЙМ20:30
REGNUM

Сентябрь начался с испытаний для инвесторов

REGNUMвчера в 11:08

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Победа над итальянским теннисистом Маттео Берреттини в матче четвертого круга Открытого чемпионата США позволила Андрею Рублеву перейти на следующий этап соревнований, где он сразится с соотечественником.
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open
iReactorвчера в 03:45
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МВД Белоруссии не располагает данными о задержании оппозиционера Знака

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока не располагает сведениями по вопросу возможного задержания члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.
РИА Новости02:29
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

«Импортная вакцина будет доступна в России предположительно не ранее конца октября — первой декады ноября», — сказал РБК Миронович, не пояснив, какая именно зарубежная вакцина от гриппа будет доступна.
РБК00:00
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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