Экономика

Красная веснаКрасная веснаВлияние коронавируса. Индекс Dow Jones падает девятый день подряд

Индекс Dow Jones продолжает падать уже девятый день подряд на фоне новостей о распространении коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов на бирже США, 28 февраля сообщает онлайн-портал Trading Economics.
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Чтобы ФРС и ЕЦБ перешли к решительным действиям, напряженность на рынках должна усилиться. Утренний обзор рынка акций, 28.02.2020

Глас Народа28 февраля в 00:32

Фондовые торги в США закрылись падением индексов четвертый раз за неделю

ТАСС28 февраля в 17:07

Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса

Красная весна28 февраля в 14:14

Фондовые биржи США открылись снижением на 3% на рисках пандемии коронавируса

ПРАЙМ28 февраля в 09:47

Индекс МосБиржи нащупал поддержку

Finam.Ruвчера в 04:00

Фондовые торги в США завершились сильным падением

Росбалт28 февраля в 01:10

Московская биржа начала торги падением на 4%

РБК28 февраля в 02:06
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Общество

Чилийские военные спасают русского моряка, у которого случился инсульт

Почетный консул РФ на Огненной земле Юрий Андрущак сообщил, что чилийские и аргентинские военные помогают спасти русского моряка, у которого случился инсульт на рыбацком судне на юге от Мальвинских (Фолклендских) островов.
Вести.Ru вчера в 20:49
Армия и оружие

Министр обороны Германии призвала ЕС и США усилить давление на Россию

Глава правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) призвала Евросоюз и США «усилить давление» на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина.
Взгляд.ру вчера в 23:18
Религия

Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

Газета.Ru вчера в 16:12
Политика

Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

"Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая", - говорится в решении ЦИК партии.
РИА Новости вчера в 18:06
Происшествия

Число погибших в банном комплексе на юге Москвы возросло до трех

Эхо Москвы 28 февраля в 20:04
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Общество

В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия

В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
РИА Новости вчера в 05:54
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Общество

Борис Джонсон женится и станет отцом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женится на своей подруге Кэрри Симондс. Об этом сообщает The Telegraph.
Lenta.ru вчера в 18:28
Политика

Украина ужесточила правила въезда в РФ для своих граждан

С 1 марта Украина ужесточила правила поездок в Россию для граждан страны.
Вести.Ru вчера в 21:35
Происшествия

В Иране жители попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

Газета.Ru вчера в 09:57
Политика

Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии

Пушков отреагировал на заявление Эрдогана о телефонном разговоре с Путиным по Сирии, в котором турецкий лидер попросил не вмешиваться в конфликт между Сирией и Турцией в Идлибе.
Красная весна вчера в 11:25
Кино

Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу

ТАСС вчера в 14:36
Общество

25 лет со дня гибели Владислава Листьева

RT на русском 01:10
Происшествия

В Анкаре неизвестные напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.
Газета.Ru вчера в 17:34
Хоккей

Драйзайтль первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ

Нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль в первом периоде открыл счет в матче. Теперь на счету 24-летнего немецкого форварда 100 (38+62) очков.
Sport24.ru вчера в 23:36
Гаджеты

Назван самый востребованный смартфон 2019 года

Согласно сведениям, предоставленным исследовательской компанией Omdia, самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 признан iPhone XR, произведённый всемирно известной компанией Apple.
News-24.ru 27 февраля в 04:56
Общество

В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
РИА Новости вчера в 18:24
Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Astera вчера в 14:08
Армия и оружие

Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»

Сирийский журналист Мохаммед Гораб сообщил о том, что несколько часов назад в районе российской военной авиабазы «Хмеймим» прогремело несколько мощных взрывов.
Avia.pro вчера в 12:22
Теннис

Новак Джокович выиграл теннисный турнир в Дубае

Коммерсантъ вчера в 15:03
Общество

В Ватикане ответили на слухи о коронавирусе у помощников Папы Римского

Газета.Ru вчера в 16:24
Политика

Ученый сообщил о последствиях ядерного удара для США

Пирс подсчитал, что запуск в одностороннем порядке 1 тыс. ядерных боеголовок с территории США приведет к гибели 140 тыс. американцев.
РБК 00:11
Хоккей

«Филадельфия» победила «Рейнджерс», Панарин установил личный рекорд

Вратарь Александр Георгиев парировал 35 бросков из 40. Таким образом теперь на счету Панарина 88 (32+55) очков в 63 матчах.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 00:40
Общество

В Таиланде зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Таиланде подтвердили первую смерть от коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 00:00
Музыка

Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

РИА Новости вчера в 18:35
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Известия вчера в 23:24
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Известия вчера в 07:54
Космос

У Земли появился второй спутник

«Астероид мчится с тем же периодом, что и Земля, не уходя от нее далеко, создает временную орбиту», — заметил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.
Замана 26 февраля в 16:00
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США

Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
StarHit.ru 27 февраля в 15:00
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