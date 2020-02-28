Экономика
Красная веснаВлияние коронавируса. Индекс Dow Jones падает девятый день подряд
Индекс Dow Jones продолжает падать уже девятый день подряд на фоне новостей о распространении коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов на бирже США, 28 февраля сообщает онлайн-портал Trading Economics.
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Ключевые индексы Европы падают девятый день подряд из-за коронавируса
Красная весна28 февраля в 14:14
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:14, Ашберн
Общество
Чилийские военные спасают русского моряка, у которого случился инсульт
Почетный консул РФ на Огненной земле Юрий Андрущак сообщил, что чилийские и аргентинские военные помогают спасти русского моряка, у которого случился инсульт на рыбацком судне на юге от Мальвинских (Фолклендских) островов.
Армия и оружие
Министр обороны Германии призвала ЕС и США усилить давление на Россию
Глава правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) призвала Евросоюз и США «усилить давление» на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина.
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Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
Политика
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
"Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая", - говорится в решении ЦИК партии.
Происшествия
Число погибших в банном комплексе на юге Москвы возросло до трех
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США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Общество
В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия
В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
Борис Джонсон женится и станет отцом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женится на своей подруге Кэрри Симондс. Об этом сообщает The Telegraph.
Политика
Украина ужесточила правила въезда в РФ для своих граждан
С 1 марта Украина ужесточила правила поездок в Россию для граждан страны.
Происшествия
В Иране жители попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом
Политика
Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии
Пушков отреагировал на заявление Эрдогана о телефонном разговоре с Путиным по Сирии, в котором турецкий лидер попросил не вмешиваться в конфликт между Сирией и Турцией в Идлибе.
Кино
Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу
Общество
25 лет со дня гибели Владислава Листьева
Происшествия
В Анкаре неизвестные напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины.
Хоккей
Драйзайтль первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ
Нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль в первом периоде открыл счет в матче. Теперь на счету 24-летнего немецкого форварда 100 (38+62) очков.
Гаджеты
Назван самый востребованный смартфон 2019 года
Согласно сведениям, предоставленным исследовательской компанией Omdia, самым продаваемым смартфоном в мире по итогам 2019 признан iPhone XR, произведённый всемирно известной компанией Apple.
Общество
В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
Технологии
На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google
Изображениями поделился инсайдер под ником RODENT950. Поисковое приложение будут устанавливать на смартфоны Huawei и Honor.
Армия и оружие
Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»
Сирийский журналист Мохаммед Гораб сообщил о том, что несколько часов назад в районе российской военной авиабазы «Хмеймим» прогремело несколько мощных взрывов.
Теннис
Новак Джокович выиграл теннисный турнир в Дубае
Общество
В Ватикане ответили на слухи о коронавирусе у помощников Папы Римского
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Ученый сообщил о последствиях ядерного удара для США
Пирс подсчитал, что запуск в одностороннем порядке 1 тыс. ядерных боеголовок с территории США приведет к гибели 140 тыс. американцев.
Хоккей
«Филадельфия» победила «Рейнджерс», Панарин установил личный рекорд
Вратарь Александр Георгиев парировал 35 бросков из 40. Таким образом теперь на счету Панарина 88 (32+55) очков в 63 матчах.
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В Таиланде зафиксирована первая смерть от коронавируса
В Таиланде подтвердили первую смерть от коронавируса на территории страны.
Музыка
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Общество
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Космос
У Земли появился второй спутник
«Астероид мчится с тем же периодом, что и Земля, не уходя от нее далеко, создает временную орбиту», — заметил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.
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После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.