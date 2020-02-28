Экономика

МонаВистаМонаВистаИз-за коронавируса индексы США продолжили рекордное падение

Промышленный индекс Dow Jones упал на 4,42%, индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2978,76 пункта, упав на 4,42%. На пять базисных пунктов упала доходность 10-летних казначейских облигаций США.
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Dow Jones обвалился почти на 3% при открытии торгов

Газета.Ru28 февраля в 10:13

Фондовые биржи США открылись снижением на 3% на рисках пандемии коронавируса

ПРАЙМ28 февраля в 09:47

Американские фондовые биржи закрылись падением индексов шестой день подряд

Ведомости27 февраля в 17:39

Коронавирус обвалил мировые рынки

Lenta.ru28 февраля в 01:28

Московская биржа начала торги падением на 4%

РБК28 февраля в 02:06

Падение рынков из-за коронавируса. Главное

Коммерсантъ28 февраля в 05:17

Биржи США продолжили рекордное падение на страхах из-за коронавируса

Эхо Москвы27 февраля в 17:04
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Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета вчера в 13:13
Общество

В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
РБК вчера в 07:11
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo 29 февраля в 12:37
Общество

Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников

В 2017 году Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал бывшего боевика Аюба Тунтуева виновным в нападении на десантников Псковской дивизии.
Известия 29 февраля в 16:01
Армия и оружие

Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Российская газета вчера в 16:40
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 21:02
Экономика

Путин назвал текущую цену на нефть приемлемой для российской экономики

"Хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым", - сообщил Путин в ходе совещания.
РИА Новости вчера в 03:22
Политика

На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев

Более 7 тысяч беженцев собрались в районе контрольно-пропускного пункта «Кастаниес» на турецкой стороне границы с Грецией, сообщает газета «Неа тис Фракис».
BFM.ru 29 февраля в 07:22
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина проиграл «Авангарду».
Горобзор.ру вчера в 10:29
Происшествия

Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русском вчера в 23:54
Культура

Умерла народная артистка России и Мордовии Мария Антонова

ТАСС вчера в 11:57
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня 29 февраля в 20:37
Происшествия

В Хабаровске найден мертвым в своем кабинете руководитель угрозыска

Руководитель уголовного розыска отдела полиции в Хабаровске найден мертвым в своем кабинете. Предположительно офицер покончил с собой.
REGNUM вчера в 21:11
Общество

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 4212 человек

Число зараженных коронавирус нового типа в Южной Корее установилось на отметке в 4212 человек.
Газета.Ru вчера в 22:18
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2835

В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число жертв составило 13 человек, а количество инфицированных за все время достигло 480, из которых 295 выздоровели.
ТАСС 28 февраля в 19:34
Кино

На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз

RuNews24.ru вчера в 04:50
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 11:45
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова дали дочери русское имя

Энрике Иглесиас и Анна Курникова дали своей новорожденной дочери русское имя — Маша.
GreatLove 28 февраля в 15:20
Общество

Путин подписал закон о бесплатном питании для школьников

В воскресенье, 1 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного питания для учеников начальной школы.
МР7.ру вчера в 12:50
Общество

Журналисты проверили диплом инстаблогерши Диденко о высшем образовании

Ридус вчера в 09:22
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму

Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 19:41
Политика

В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Lenta.ru вчера в 14:27
Происшествия

Суд арестовал замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии арестован по обвинению во взяточничестве.
РБК вчера в 23:47
Общество

В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА рассчитывает в третьем квартале 2020 года создать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 23:58
Армия и оружие

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM вчера в 14:08
Политика

Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Известия вчера в 18:03
Общество

Aurus получила более 700 предзаказов на автомобили

Компания—производитель люксовых автомобилей Aurus собрала более 700 предзаказов, сообщил гендиректор компании Адиль Ширинов в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:06
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM вчера в 15:23
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