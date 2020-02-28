Экономика

МонаВистаМонаВистаИз-за коронавируса индексы США продолжили рекордное падение

Промышленный индекс Dow Jones упал на 4,42%, индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2978,76 пункта, упав на 4,42%. На пять базисных пунктов упала доходность 10-летних казначейских облигаций США.
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Dow Jones обвалился почти на 3% при открытии торгов

Газета.Ru28 февраля в 10:13

Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса

РБК27 февраля в 16:35

Неожиданный эффект: инвесторы США считают убытки от коронавируса

ПРАЙМ28 февраля в 01:02

Биржевые индексы в США продолжили падение на 3–4% из-за коронавируса

Коммерсантъ27 февраля в 22:00

Американские фондовые биржи закрылись падением индексов шестой день подряд

Ведомости27 февраля в 17:39

Биржи США продолжили рекордное падение на страхах из-за коронавируса

Эхо Москвы27 февраля в 17:04

Коронавирус обвалил мировые рынки

Lenta.ru28 февраля в 01:28
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Энергетика

Цена на нефть выросла более чем на 3 %

27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала более чем на 4 %, составив 49,66 долларов за баррель.
Городовой 01:34
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

РИА Новости 03:09
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.
РБК 04:01
Политика

На парламентских выборах в Словакии побеждают центристы

«После подсчета голосов на 70% участков уже ясно, что выборы выиграла партия «Обычные люди и независимые личности», я поздравляю с победой ее председателя Игоря Матовича», – цитирует Пеллегрини РИА «Новости».
МИР 24 29 февраля в 21:58
Армия и оружие

Путин раскрыл назначение российского гиперзвукового оружия

В декабре 2019 году министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что первый полк, вооруженный ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», заступил на боевое дежурство.
Lenta.ru 02:31
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Спортивную карьеру завершила российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
REGNUM 01:12
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Газета.Ru 00:22
Биатлон

МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Lenta.ru 03:46
Экономика

Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
REGNUM 01:46
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Здоровье

Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки

Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
ToDay News Ufa 01:04
Футбол

«Манчестер Сити» выиграл все финалы при Гвардиоле

«Манчестер Сити» одержал победу в финальном матче Кубка английской лиги с «Астон Виллой», который прошёл накануне, 1 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счётом 2:1. Таким образом, «горожане» выиграли очередной финал при главном тренере Хосепе Гвардиоле.
Чемпионат 01:16
Футбол

Фанаты «Райо Вальекано» снова оскорбляли Зозулю

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля подвергся нападкам со стороны группы активных фанатов «Райо Вальекано» в матче 30-го тура второго дивизиона чемпионата Испании.
Чемпионат вчера в 01:52
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Актуальные Новости 00:22
Авто

Во второй половине февраля 5 брендов изменили цены на автомобили

Во второй половине февраля 2020 года цены изменились только у 5 автомобильных брендов из 52, официально представленных на российском рынке.
Автоновости дня 00:47
Армия и оружие

Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо

Московский Комсомолец вчера в 11:23
Кино

Фильм «Джентльмены» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости 03:13
Политика

Путин сообщил о ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, заявил президент Владимир Путин.
BFM.ru вчера в 03:09
Политика

Гончарук проведет консультации с Зеленским по поводу своей отставки

Премьер Алексей Гончарук заявил, что никаких заявлений о своей отставке он пока не писал.
Украина.ру 04:35
Политика

Эрдоган намерен посетить Россию 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 5 марта.
RT на русском 03:21
Здоровье

В Казахстане опровергли пользу чеснока в борьбе с коронавирусом

Журналисты спросили Биртанова о пользе чеснока при защите от коронавируса.
REGNUM 03:30
Общество

В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
РИА Новости 04:32
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru вчера в 09:04
Здоровье

В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ

В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
RT на русском 04:13
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган расплакались, узнав пол своего четвертого ребенка

Оксана Самойлова и Джиган расплакались, узнав пол их четвертого ребенка Напомним, что долгожданный сын Оксаны Самойловой и Джигана появился на свет.
Вокруг ТВ 04:02
Общество

«Газпром нефть» рассказала о планах застройки участка в Петербурге

"Газпром нефть" признала японское архитектурное бюро Nikken Sekkei победителем международного конкурса на разработку общей концепции развития своего земельного участка на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге, где есть охранная историческая зона, сообщает пресс-служба компании.
РИА Новости 03:38
Космос

Из-за потепления антарктический остров потерял 20% снежного покрова

News.ru вчера в 06:30
Экономика

В ЕС оценили потери туристической отрасли из-за коронавируса

Потери туристической отрасли в странах Европейского союза из-за распространения коронавируса только в январе составили около €1 млрд.
REGNUM 03:32
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