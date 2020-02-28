Экономика
МонаВистаИз-за коронавируса индексы США продолжили рекордное падение
Промышленный индекс Dow Jones упал на 4,42%, индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2978,76 пункта, упав на 4,42%. На пять базисных пунктов упала доходность 10-летних казначейских облигаций США.
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Американские фондовые биржи закрылись падением индексов шестой день подряд
Ведомости27 февраля в 17:39
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
Энергетика
Цена на нефть выросла более чем на 3 %
27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала более чем на 4 %, составив 49,66 долларов за баррель.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
Основатель TCS Group Holding Олег Тиньков действительно выплатил залог после того, как в Лондоне был выдан ордер на его задержание, говорится в сообщении группы TCS, размещенном на сайте Лондонской биржи.
Политика
На парламентских выборах в Словакии побеждают центристы
«После подсчета голосов на 70% участков уже ясно, что выборы выиграла партия «Обычные люди и независимые личности», я поздравляю с победой ее председателя Игоря Матовича», – цитирует Пеллегрини РИА «Новости».
Армия и оружие
Путин раскрыл назначение российского гиперзвукового оружия
В декабре 2019 году министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что первый полк, вооруженный ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», заступил на боевое дежурство.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Спортивную карьеру завершила российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Биатлон
МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Экономика
Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось
На сегодняшний день в России бесплатный доступ к социально значимым сайтам, который планировалось ввести с 1 марта 2020 года, действовать пока не начал.
Происшествия
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Здоровье
Мясников назвал лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий и медик Александр Мясников сообщил, что часть лекарств из домашних аптечек россиян можно смело выкинуть.
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл все финалы при Гвардиоле
«Манчестер Сити» одержал победу в финальном матче Кубка английской лиги с «Астон Виллой», который прошёл накануне, 1 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счётом 2:1. Таким образом, «горожане» выиграли очередной финал при главном тренере Хосепе Гвардиоле.
Футбол
Фанаты «Райо Вальекано» снова оскорбляли Зозулю
Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля подвергся нападкам со стороны группы активных фанатов «Райо Вальекано» в матче 30-го тура второго дивизиона чемпионата Испании.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Авто
Во второй половине февраля 5 брендов изменили цены на автомобили
Во второй половине февраля 2020 года цены изменились только у 5 автомобильных брендов из 52, официально представленных на российском рынке.
Армия и оружие
Турецкая армия обстреляла военный аэродром в Алеппо
Кино
Фильм «Джентльмены» возглавил российский прокат в выходные
Политика
Путин сообщил о ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, заявил президент Владимир Путин.
Политика
Гончарук проведет консультации с Зеленским по поводу своей отставки
Премьер Алексей Гончарук заявил, что никаких заявлений о своей отставке он пока не писал.
Политика
Эрдоган намерен посетить Россию 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 5 марта.
Здоровье
В Казахстане опровергли пользу чеснока в борьбе с коронавирусом
Журналисты спросили Биртанова о пользе чеснока при защите от коронавируса.
Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Здоровье
В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ
В образовательных организациях столицы в целях профилактики гриппа и ОРВИ введены дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган расплакались, узнав пол своего четвертого ребенка
Оксана Самойлова и Джиган расплакались, узнав пол их четвертого ребенка Напомним, что долгожданный сын Оксаны Самойловой и Джигана появился на свет.
Общество
«Газпром нефть» рассказала о планах застройки участка в Петербурге
"Газпром нефть" признала японское архитектурное бюро Nikken Sekkei победителем международного конкурса на разработку общей концепции развития своего земельного участка на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге, где есть охранная историческая зона, сообщает пресс-служба компании.
Космос
Из-за потепления антарктический остров потерял 20% снежного покрова
Экономика
В ЕС оценили потери туристической отрасли из-за коронавируса
Потери туристической отрасли в странах Европейского союза из-за распространения коронавируса только в январе составили около €1 млрд.