Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПРАЙМ
ПРАЙМ

Биржи США растут, S&P 500 установил рекорд

Индексы Уолл-Стрит растут на укреплении потребительского спроса, индекс S&P 500 вновь побил рекорд, свидетельствуют результаты торгов. По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи S&P 500 вырос на 0,67% до 3507,91 пункта — это новый рекорд, подытоживающий пять недель роста.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на фоне данных о росте потребительских расходов

ТАССвчера в 16:26
Глас Народа

Еженедельный обзор («ФИНАМ»), 28.08.2020. Индексы S&P 500 и NASDAQ достигли рекордных уровней

Глас Народавчера в 13:09
РБК

Индекс S&P500 впервые в истории превысил 3500 пунктов

РБК27 августа в 12:33
Росбалт

Фондовые торги в США завершились смешанной динамикой

Росбалтвчера в 02:10
Finam.Ru

После достижения S&P500 отметки в 3500 пунктов игроки захотят зафиксировать прибыль

Finam.Ruвчера в 02:55
ПРАЙМ

Биржи США растут, S&P 500 установил рекорд

ПРАЙМвчера в 16:21
SIA.ru

«Фридом Финанс»: S&P500 продолжает развивать «бычий» тренд

SIA.ru26 августа в 05:09

Растет число заболевших жителей Феодосийского округа

По информации руководителя территориального отдела Роспотребнадзора Василия Мизина, из 6 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, 4 являются жителями городского округа.
Глас Народавчера в 07:44

«Газпром» инвестирует в газификацию Прикамья более 8,8 млрд рублей

В среду 26 августа врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона до конца 2025 года.
Рифей-Пермь27 августа в 00:25
11

Бизнесмены Италии жалуются на запрет на увольнения

Милан, Италия, 28 августа 2020, 19:27 — REGNUM Запрет правительства Италии на увольнения работодателями своих сотрудников обернется для экономики очень сложными последствиями, заявил в пятницу, 28 августа, глава национальной бизнес-ассоциации Confindustria Карло Бономи.
REGNUMвчера в 12:27

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
65

На петербургском рынке медицинского страхования появится новый игрок

Подтвержденный интерес Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство московской медицинской акционерной страховой компании «МАКС-М» о приобретении 100% долей в уставном капитале петербургского ООО СК «Капитал-полис Мед».
РБК Санкт-Петербургвчера в 12:34