Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ПРАЙМ
ПРАЙМ

Биржи США растут, S&P 500 установил рекорд

Индексы Уолл-Стрит растут на укреплении потребительского спроса, индекс S&P 500 вновь побил рекорд, свидетельствуют результаты торгов. По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи S&P 500 вырос на 0,67% до 3507,91 пункта — это новый рекорд, подытоживающий пять недель роста.В источнике
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Фондовые индексы США снова бьют рекорды

ИА Красная Весна18:04
Интерфакс

Индекс S&P 500 достиг нового рекорда закрытия после заявлений Пауэлла

Интерфаксвчера в 00:59
ПРАЙМ

Биржи США растут, S&P 500 установил рекорд

ПРАЙМвчера в 16:21
ТАСС

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на фоне данных о росте потребительских расходов

ТАССвчера в 16:26
Росбалт

Фондовые торги в США завершились смешанной динамикой

Росбалтвчера в 02:10
РБК

Индекс S&P500 впервые в истории превысил 3500 пунктов

РБК27 августа в 12:33
SIA.ru

«Фридом Финанс»: S&P500 продолжает развивать «бычий» тренд

SIA.ru26 августа в 05:09

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собралось 1,5 тыс. человек.
В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала
РБК00:32
209

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новостивчера в 03:58
2,9K

МИД Белоруссии отреагировал на заявление Украины о паузе в контактах

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о паузе в контактах с Белоруссией до тех пор, пока в Киеве не «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
RT на русскомвчера в 11:40
69

Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.
REGNUMвчера в 00:39
131

Полицейские в Кеноше рассказали о задержании афроамериканца Блейка

Профсоюз полицейских американского города Кеноша выпустил заявление относительно задержания афроамериканца Джейкоба Блейка, согласно которому он не пытался разнять поссорившихся женщин и был вооружен, сообщает издание Kenosha News со ссылкой на заявление представителя профсоюза Брендана Метьюса.
РИА Новости00:09
15