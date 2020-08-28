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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Биржи США растут, S&P 500 установил рекорд

Индексы Уолл-Стрит растут на укреплении потребительского спроса, индекс S&P 500 вновь побил рекорд, свидетельствуют результаты торгов. По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи S&P 500 вырос на 0,67% до 3507,91 пункта — это новый рекорд, подытоживающий пять недель роста.В источнике
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Росбалт

Фондовые торги в США завершились смешанной динамикой

Росбалтвчера в 02:10
Глас Народа

Еженедельный обзор («ФИНАМ»), 28.08.2020. Индексы S&P 500 и NASDAQ достигли рекордных уровней

Глас Народавчера в 13:09
ПРАЙМ

Биржи США растут, S&P 500 установил рекорд

ПРАЙМвчера в 16:21
Финмаркет

Фондовая Америка начала торги на подъеме

Финмаркетвчера в 10:34
ТАСС

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на фоне данных о росте потребительских расходов

ТАССвчера в 16:26
Finam.Ru

В фокусе рынков выступление Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул

Finam.Ru27 августа в 02:05
Телеканал RTVI

Индексы S&P 500 и NASDAQ показали новые рекорды. За счет чего растет фондовый рынок США?

Телеканал RTVI25 августа в 18:46

Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии
REGNUM21:50
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Соседов назвал оскорбившего Корчевникова гостя «инвалидом на голову»

Возмутительный случай произошел за кулисами телешоу "Судьба человека", ведущим которого является Борис Корчевников: один из звездных гостей на просьбу быть снисходительным к плохому слуху ведущего возмутился, назвав того "глухим инвалидом".
Народные новостивчера в 12:49
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Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона

Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
РИА Новости20:05
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В Сарове разработан аппарат для лечения пациентов с коронавирусом

Специалисты из Саровского ядерного центра разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который можно использовать для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
RT на русском17:08
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Помпео заявил о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана 20 сентября

Американский госсекретарь Майкл Помпео утверждает, что антииранские санкции Совета Безопасности ООН будут восстановлены в полночь 20 сентября, несмотря на то, что ранее Совбез всемирной организации отказал удовлетворить соответствующее обращение США.
ТАСС27 августа в 11:32
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Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
Live2427 августа в 05:50
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