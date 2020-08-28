Биржи США растут, S&P 500 установил рекорд

Индексы Уолл-Стрит растут на укреплении потребительского спроса, индекс S&P 500 вновь побил рекорд, свидетельствуют результаты торгов. По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи S&P 500 вырос на 0,67% до 3507,91 пункта — это новый рекорд, подытоживающий пять недель роста.