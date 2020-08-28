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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Биржи США растут, S&P 500 установил рекорд

Индексы Уолл-Стрит растут на укреплении потребительского спроса, индекс S&P 500 вновь побил рекорд, свидетельствуют результаты торгов. По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи S&P 500 вырос на 0,67% до 3507,91 пункта — это новый рекорд, подытоживающий пять недель роста.В источнике
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Finam.Ru

Индекс S&P 500 выдал самую длительную успешную серию в этом году

Finam.Ru11:45
Финмаркет

Фондовая Америка начала торги на подъеме

Финмаркетвчера в 10:34
ТАСС

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на фоне данных о росте потребительских расходов

ТАССвчера в 16:26
Глас Народа

Еженедельный обзор («ФИНАМ»), 28.08.2020. Индексы S&P 500 и NASDAQ достигли рекордных уровней

Глас Народавчера в 13:09
ПРАЙМ

Биржи США растут, S&P 500 установил рекорд

ПРАЙМвчера в 16:21
ИА Красная Весна

Фондовые индексы США снова бьют рекорды

ИА Красная Весна18:04
Росбалт

Фондовые торги в США завершились смешанной динамикой

Росбалтвчера в 02:10

В руководстве «Спартака» сделали заявление о новичках после того, как вышли на первое место в РПЛ

После матча гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о том, будут ли еще новые игроки в команде: - Что касается новичков, команда играет хорошо, мы ведём переговоры и действуем в тишине.
Комсомольская правда14:31

The Insider: еще один подозреваемый в причастности к убийству в Берлине служил в спецназе ФСБ

Подельника россиянина Вадима Красикова, подозреваемого в убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, зовут Роман Давыдов (настоящее имя — Роман Демьянченко), он служил в спецподразделении «Вымпел» ФСБ.
Дождь13:21
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Пентагон призвал укрепить ядерные силы США из-за деятельности Китая

Соединенным Штатам стоит начать модернизацию своих ядерных сил, так как Китай стремится по меньшей мере удвоить свой ядерный арсенал, полагает министр обороны Америки Марк Эспер.
Политическая Экспертиза12:55
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
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Нефть WTI вернулась к $43 за баррель

Лондон, 28 августа 2020, 20:10 — REGNUM Торги на мировом рынке нефти 28 августа проходят без серьезных взлетов и падений — марка Brent колеблется чуть выше и чуть ниже отметки $45,5 за баррель, нефть WTI находится вблизи $43 за баррель.
REGNUMвчера в 13:10
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