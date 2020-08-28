Биржи США растут, S&P 500 установил рекорд
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Индексы Уолл-Стрит растут на укреплении потребительского спроса, индекс S&P 500 вновь побил рекорд, свидетельствуют результаты торгов. По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи S&P 500 вырос на 0,67% до 3507,91 пункта — это новый рекорд, подытоживающий пять недель роста.В источнике
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Еженедельный обзор («ФИНАМ»), 28.08.2020. Индексы S&P 500 и NASDAQ достигли рекордных уровней
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