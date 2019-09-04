Финансы
ПРАЙМБиржи США растут на позитиве по торговле и внутренней статистике
Фондовые индексы Уолл-стрит в четверг поднимаются на фоне новостей о переговорах США и Китая, а также после выхода сильной внутренней статистики, свидетельствуют данные бирж.
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Футбол
Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО
Lenta.ru 02:55
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора.
РИА Новости 03:08
Экономика
Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет».
Ведомости 01:35
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Армия и оружие
Украинская разведка обвинила Россию в подготовке вторжения
Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия будет отрабатывать военное вторжение на украинскую территорию во время учений «Кавказ-2020».
Daily Storm вчера в 10:02
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Политика
Помпео призвал новое руководство Украины «оживить» нормандский формат
Новое руководство Украины может оживить переговорный процесс в «нормандском формате», заявил 6 сентября в интервью изданию The Daily Signal госсекретарь США Майк Помпео.
REGNUM 04:25
Авто
Ford показал электрический внедорожник Ford Mustang на тизере
Компания Ford готовит премьеру электрического внедорожника Ford Mustang.
Народные новости 01:41
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
REGNUM 02:41
Армия и оружие
В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 02:50
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, заявил председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд на неправительственном Совете по международным отношениям.
РИА Новости вчера в 22:17
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Наука
У берегов Японии нашли новый вид китов
Группа японских и американских ученых установили, что киты, которых китобои с японского острова Хоккайдо называют Kurotsuchikujira, относятся к неизвестному науке виду из рода плавунов.
МедиаПоток 04 сентября в 11:42
Политика
За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Происшествия
В Польше ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери
Известия вчера в 15:27
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
Экономика
ЦБ отчитался о первых итогах проектного финансирования в Татарстане
В Татарстане по состоянию на 26 августа банки заключили с застройщиками 14 договоров в рамках проектного финансирования.
TatCenter вчера в 09:20
Политика
Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины
Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
RT на русском 03:28
Политика
Брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit
Джо Джонсон - младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - объявил об уходе из парламента, а также с поста министра по делам университетов и науки.
Российская газета вчера в 17:51
Кино
Путин поручит Мединскому поддержать «Великое кино великой страны»
Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру культуры РФ Владимиру Мединскому поддержать акцию "Великое кино великой страны".
ТАСС 02:06
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Газета.Ru 00:25
Общество
Греф намерен отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:32
Космос
Сенсация: что ждет всех землян через 10 дней
По мнению экспертов, уже в ближайшие 10 дней Земля погрузится в полную тьму и улетит в космос, где подвергнется атаке астероидов.
НТР 02:44
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Известия вчера в 00:51
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30