Финансы

ПРАЙМПРАЙМБиржи США растут на позитиве по торговле и внутренней статистике

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Фондовые индексы Уолл-стрит в четверг поднимаются на фоне новостей о переговорах США и Китая, а также после выхода сильной внутренней статистики, свидетельствуют данные бирж.
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