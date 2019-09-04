Фондовые индексы Уолл-стрит в четверг поднимаются на фоне новостей о переговорах США и Китая, а также после выхода сильной внутренней статистики, свидетельствуют данные бирж.

Биржи США растут на позитиве по торговле и внутренней статистике

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