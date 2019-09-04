Финансы
ПРАЙМБиржи США растут на позитиве по торговле и внутренней статистике
Фондовые индексы Уолл-стрит в четверг поднимаются на фоне новостей о переговорах США и Китая, а также после выхода сильной внутренней статистики, свидетельствуют данные бирж.
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Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
Происшествия
В липецком небе столкнулись два Су-34
Во время тренировочного полета в небе над Липецком столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34.
Вести.Ru 02:49
Футбол
Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Рассмотрение ходатайств прошло на выездном заседании суда в колонии, где отбывают наказание братья Кокорины и Мамаев.
BFM.ru 02:59
Происшествия
В Новогиреево задержали девушку после того, как полиция нашла в парке трафарет с надписью «Свободу политзаключённым»
В московском районе Новогиреево задержали девушку после того, как полиция нашла в местном парке трафарет с надписью "Свободу политзаключённым".
Эхо Москвы 02:30
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Политика
Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Наука
Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции
Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.
Ugpressa.ru 04 сентября в 23:23
Политика
Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям
По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%).
РБК 00:50
Политика
Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
Российская газета 02:47
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Происшествия
Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек в США
По сведениям Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган в настоящее время находится в 60 км к юго-востоку от побережья Северной Каролины и двигается в северо-восточном направлении со скоростью 5,9 м / с. Ранее сообщалось, что число жертв "Дориана" на Багамах возросло до 30.
Газета.Ru 02:25
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Общество
«Одноклассники» запустили специальный раздел для поддержки региональных СМИ
"Одноклассники" запустили специальную вкладку "Новости региона" для поддержки местных средств массовой информации.
ТАСС 03:00
Футбол
Пабло Сарабия: «Рад дебюту за сборную Испании. Мечта сбылась»
Полузащитник сборной Испании Пабло Сарабия после победы над Румынией (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 отметил, что команда стала ближе к цели.
Спорт-Экспресс вчера в 17:38
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Наука
В голове древнего тираннозавра Рекса был своего рода «кондиционер»
В голове древнего тираннозавра Рекса ученые обнаружили два отверстия, которые оказались своего рода «кондиционером».
Ugpressa.ru вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Происшествия
Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан
Через 20 минут, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств.
Интерфакс 03:22
Политика
Путин и Абэ обсудили мирный договор и Курильские острова
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили мирный договор и статус Курильских островов, заявил помощник российского главы Юрий Ушаков.
Московский Комсомолец вчера в 03:49
Общество
В Сочи сошедшие после мощного ливня сели перекрыли дороги
По данным мэрии, на старой дороге Новороссийского шоссе по причине небольшого селя временно перекрыто движение автотранспорта, а также отключен газ в 30 частных домах.
Российская газета 02:52
Наука
Пальцы денисовцев оказались не совсем похожи на неандертальские
Ugpressa.ru 04 сентября в 15:52
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Известия вчера в 00:51
Политика
Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен
В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.
Интерфакс 01:13
Экономика
Путин анонсировал ипотеку под 2% на Дальнем Востоке
Юбилейный, V Восточный экономический форум запомнится ярким высказыванием президента России, который в ответ на реплику главы Якутии Айсена Николаева о якобы звучавших из уст российских чиновников высказываний о ненужности Дальнего Востока и о том, что он балласт для страны, назвал таких чиновников "придурками".
Газета.Ru вчера в 09:18