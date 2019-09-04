Основные американские фондовые индексы растут в среду после публикации статистики из Китая, которая ослабила опасения инвесторов за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

Биржи США растут на снижении опасений за мировую экономику

Авто Новую Hyundai Creta представили официально На международном автосалоне в Чэнду показали обновлённую версию кроссовера Hyundai Creta, который на китайском рынке известен под названием ix25.

Гаджеты Continental создал интегрированную платформу для кокпита Концерн Continental представит на международном автосалоне во Франкфурте свою новую разработку – интегрированную внутреннюю платформу (IIP) для автомобильного "кокпита" будущего.

Экономика Мантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Наука Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.

Политика США обвинили Коршунова в краже секретов для российских авиадвигателей Вместе с гражданином США Маурицио Паоло Бьянки Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Шоу-бизнес Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.

Армия и оружие США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик На авиабазе Фэрфорд в Великобритании 5 сентября приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные авиабомбы и крылатые ракеты.

Экономика Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений, в собственности у которых — более 20 тыс. железнодорожных вагонов, вновь подняли тему высоких цен на цельнокатаные колеса (ЦКК).

Политика Зеленский обсудил с сенаторами США поставки СПГ на Украину Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мёрфи обсудил вопрос поставок сжиженного газа из Соединённых Штатов на Украину.

Экономика В ЦБ рассказали, кто чаще становится жертвой мошеннических лотерей Жертвами мошенников, организовывающих лотереи, чаще всего становятся мужчины среднего возраста, причем с опытом работы в силовых структурах.

Транспорт Беглов открыл три новые станции метро, но пассажиров на них не пустят Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл три новые станции Фрунзенского радиуса метро, но их запустили пока без пассажиров из-за выявленных недочетов.

Армия и оружие Украина обвинила Россию в подготовке вторжения Спикер главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий обвинил Россию в подготовке ко вторжению на Украину.

Музыка Фредди Меркьюри сегодня могло бы исполниться 73 года В четверг, 5 сентября, свой 73-й день рождения мог бы отметить музыкант Фредди Меркьюри.

Происшествия МВД: полиция не препятствовала работе журналистов на акциях в Москве МВД РФ в ответ на обращение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщило, что не обнаружило фактов воспрепятствования работе журналистов со стороны полиции в ходе несанкционированных акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Политика Вучич рассказал о потерях Сербии из-за демографического спада Сербия из-за высокой смертности и демографического спада потеряла в прошлом году население одного среднего города, заявил президент страны Александр Вучич.

Происшествия В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.

Игры Продолжение Deadly Premonition выйдет на Nintendo Switch в 2020 году На Nintendo Direct издатель Rising Star Games анонсировал продолжение Deadly Premonition – A Blessing in Disguise.

Политика МЭР ответило на заявление Мутко по работе с пострадавшими от паводка Министерство экономического развития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко, который указал на задержку выплат пострадавшим от наводнения предпринимателям Иркутской области.