Финансы
ПРАЙМБиржи США растут на снижении опасений за мировую экономику
Основные американские фондовые индексы растут в среду после публикации статистики из Китая, которая ослабила опасения инвесторов за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
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Биржи США закрылись в среду в «зеленой зоне» на позитивной статистике из КНР
ПРАЙМ04 сентября в 16:40
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
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