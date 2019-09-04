Финансы
ПРАЙМБиржи США растут на снижении опасений за мировую экономику
Основные американские фондовые индексы растут в среду после публикации статистики из Китая, которая ослабила опасения инвесторов за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 14:00, Вашингтон
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии
Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Общество
Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей
Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
Ведомости 12:24
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Политика
Путин поддержал строительство транзитного газопровода в Китае
Глава Монголии Халтмаагийн Баттулга заявил о том, что российский лидер Владимир Путин поддержал предложение о строительстве транзитного газопровода в Китае.
Народные новости 04:37
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.
Известия 06:31
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября
Бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби в своей книге написал, что российский президент Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года предупредил американского коллегу Джорджа Буша о наличии у Москвы данных о готовящейся атаке террористов.
RT на русском 13:45
Происшествия
В Шереметьево трап повредил дверь прилетевшего из Пекина самолета
В Шереметьево самолет Boeing 777, следовавший по маршруту Пекин — Москва, получил повреждения двери телетрапом.
РБК 13:46
Армия и оружие
Тайную базу спецназа США обнаружили у российских границ
РЕН ТВ вчера в 15:31
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Экономика
Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия готова предоставить кредит в 1 млрд рублей на развитие Дальнего Востока.
PrimaMedia.ru 04:20
Политика
Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Финансы
Нацбанк Украины снизил учётную ставку
«Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.
RT на русском 07:12
Наука
Скорость передачи информации оказалась универсальной для многих языков
Авторы выяснили, что независимо от того, насколько быстро или медленно говорят люди на разных языках, они передают информацию примерно с одинаковой скоростью: 39 бит в секунду.
Вести.Наука 08:07
Общество
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится".
ТАСС 13:35
Политика
Путин посчитал странной невыдачу Японией виз крымчанам
Российский лидер Владимир Путин посчитал странным, что Япония не выдает визы жителям Крымского полуострова, хотя Россия со своей стороны пошла на безвизовое посещение японцами Курильских островов.
Газета.Ru 06:07
Здоровье
Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы
Некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя даже развитие смертельных заболеваний, утверждают эксперты.
Известия вчера в 20:43
Политика
Мутко раскритиковал работу МЭР с бизнесменами в Тулуне
Заместитель председателя правительство РФ Виталий Мутко недоволен работой министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.
РИА Новости 12:16
Политика
В Пентагоне назвали Россию главной угрозой для США в киберпространстве
Юридический советник Агентства национальной безопасности при Пентагоне Гленн Герстелл заявил, что Россия представляет главную угрозу для кибербезопасности США.
RT на русском 12:29
Культура
Фестиваль «Молодежь — за Союзное государство» пройдет в Ростовской области
Четырнадцатый фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" пройдет в Ростовской области в текущем году с театральным акцентом, сказал журналистам главный режиссер фестиваля Александр Березин.
РИА Новости 13:51
Шоу-бизнес
Валентина Гафта частично парализовало после инсульта
Актера Валентина Гафта частично парализовало после перенесенного инсульта.
Пятый канал 03:55
Футбол
ЦСКА не заинтересован в услугах Жонатаса
По информации «СЭ», ЦСКА не заинтересован в услугах бразильского форварда Жонатаса. Ранее игрок прилетел в Москву в поисках нового клуба.
Спорт-Экспресс 12:28
Футбол
Матч «Спартак» — «Зенит» посмотрели почти четыре миллиона телезрителей
Невские Новости 11:06
Хоккей
Панарин: не знаю, будем ли теперь ходить с Овечкиным на ужины
Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю - будем ли.
Pravda.Ru 10:59
Происшествия
Прогулочный катер затонул в Крыму
Прогулочный катер «Камелот» затонул в районе Судака. Об этом сообщил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.
RT на русском 08:17
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32