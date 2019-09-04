Основные американские фондовые индексы растут в среду после публикации статистики из Китая, которая ослабила опасения инвесторов за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

Биржи США растут на снижении опасений за мировую экономику

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