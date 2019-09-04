Финансы
ПРАЙМБиржи США растут на снижении опасений за мировую экономику
Основные американские фондовые индексы растут в среду после публикации статистики из Китая, которая ослабила опасения инвесторов за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
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Интернет
Google замечен в передаче данных о людях рекламодателям
Как сообщает Financial Times, Google продолжает играть с огнем - обнаружены доказательства того, что IT-компания использует скрытые веб-страницы, которые собирают и перенаправляют личную информацию пользователей рекламодателям.
Газета.Ru 14:12
Футбол
Гарет Бэйл: «Я гольфист. Это прозвище меня полностью устраивает»
Люди вырвали эту фразу из контекста, но если честно, меня полностью устраивает это прозвище.
Sports.ru 10:05
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны РФ опровергло данные о гибели российских военных в Сирии.
Известия 10:46
Музыка
В ДТП погиб автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги
В США в автокатастрофе погиб музыкант ЛаШон Дэниелс, который написал хиты для Майкла Джексона, Леди Гаги, Уитни Хьюстон, 50 Cent и Бейонсе.
РЕН ТВ 13:10
Политика
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Авто
Блогеры оценили новый Lada Xcode
Блогеры отметили, что концепт-кар получил множество интересных решений, которые понравились бы российским покупателям, пойди они в серийное производство.
SpeedMe 08:36
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Шоу-бизнес
Родные Юлии Началовой вывезли все ее вещи из квартиры
Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила своим подписчикам, что родные вывезли из жилья вещи Юлии — в том числе пианино Веры.
Woman.ru 10:35
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Музыкант был первым исполнителем таких песен как «Снег кружится», «Вся жизнь впереди», «Идет солдат по городу» и другие.
РБК 14:31
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Политика
Путин назвал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу непорядочной
Rambler News Service 02 сентября в 16:06
Общество
На Кубани ожидаются ливни, гроза с градом и смерчи
В регионе 5 сентября в ближайшие 6-8 часов, ночью, утром и до конца суток 6 сентября ожидается ливень, гроза с градом, шквалистое усиление ветра до 20-22 м / с. В акватории Черного моря от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей.
Кубань 24 10:35
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Происшествия
Против Абызова возбудили третье уголовное дело
Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
РИА Новости 05:57
Политика
Владимир Путин пошутил про предельный возраст для президента
На пленарном заседании Восточного экономического форума премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
Znak.com 06:09
Экономика
Парфенчиков доложил Медведеву о ситуации в Карелии
Артур Парфенчиков на сегодняшней встрече рассказал премьер-министру Дмитрию Медведеву о достигнутых результатах в разных областях социально-экономической сферы и реализации национальных проектов на территории республики, а также о вопросах, требующих решения в сжатые сроки.
Петрозаводск говорит 13:18
Общество
В России планируют создать систему учета интернет-пользователей
Ресурс «Ведомости» сообщает, что администрация президента рассматривает вопрос о создании системы учета просмотра контента и рекламы в рунете.
ГЛАС.RU 03:10
Происшествия
В МЧС сообщили о трех рабочих под завалами дома в Сергиевом Посаде
Под завалами обрушившегося в Сергиевом Посаде здания находятся три человека, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.
РБК 14:28
Происшествия
В Японии поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком
В японском городе Иокогама поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком.
RT на русском вчера в 23:54
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Кино
Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров
"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
Футбол
Шотландский тренер назвал Россию одной из крупнейших футбольных держав
Россия на чемпионате мира доказала, что она одна из крупнейших футбольных держав.
РБК 14:15