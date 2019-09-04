Финансы
ПРАЙМБиржи США растут на снижении опасений за мировую экономику
Основные американские фондовые индексы растут в среду после публикации статистики из Китая, которая ослабила опасения инвесторов за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия
Тела пилотов разбившегося Су-25 на Ставрополье нашли
АТВмедиа вчера в 06:30
Происшествия
Прогулочный катер затонул в Крыму
RT на русском 08:17
Общество
Беглов вручил государственные награды известным жителям Петербурга
Действующий градоначальник Петербурга Александр Беглов вручил госнаграды известным петербуржцам по поручению российского президента Владимира Путина.
Народные новости 11:29
Общество
Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей
Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
Ведомости 12:24
Политика
Как Борис Джонсон убивает Brexit
Действительно, лишивший консерваторов вместе с ольстерскими юнионистами «рабочего большинства» в Палате общин многолетний депутат от тори Филипп Ли молча встал во время речи Джонсона и уселся среди представителей оппозиционной Либерально-демократической партии — более недвусмысленно выразить своё презрение главе партии и правительства и неприятие Brexit было просто невозможно.
Царьград 12:41
Космос
Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
РИА Новости 02 сентября в 11:15
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Политика
На Украину прибыли американские сенаторы Джонсон и Мёрфи
На Украину с визитом прибыли американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи, они проведут ряд встреч с представителями украинской власти.
RT на русском 04:58
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold начнут продавать 6 сентября
Продажи Samsung Galaxy Fold стартуют 6 сентября в Южной Корее, а с 18-го складной смартфон поступит на рынки Франции, Германии, Великобритании и Сингапура.
BitCryptoNews 08:55
Армия и оружие
Британский военный самолет пролетел у российских границ
Британский военный самолет заметили у западных границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
РИА Новости 11:52
Энергетика
Цена нефти превысила $62 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:00 мск до $62,38 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
ТАСС 11:20
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Происшествия
Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков
Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.
РБК 09:15
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана
Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.
Народные новости 07:43
Гаджеты
Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp
Смартфоны Nokia 7.2 и 6.2 нацелены на покупателей, которые не готовы тратить деньги на дорогие модели.
Российская газета 12:20
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Политика
Путин пообещал, что Россия произведёт запрещённые прежде ДРСМД ракеты
Российский лидер Владимир Путин в ходе сессии ВЭФ заявил, что Россия произведёт ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены ДРСМД, однако не станет их размещать до США.
RT на русском 05:58
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купит виллу на Бали за 20 миллионов рублей
Известная певица Ольга Бузова планирует купить недвижимость на Бали. Артистка уже присмотрела себе виллу на берегу моря.
Территория новостей 12:15
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Футбол
Стало известно о привилегиях Месси в «Барселоне»
Lenta.ru 12:58
Политика
Мутко раскритиковал «севшего и уехавшего» на ВЭФ от паводков Орешкина
Курирующий в правительстве вопросы спорта, туризма и молодежной политики вице-премьер Виталий Мутко остался недоволен работой Минэкономразвития и лично его главы Максима Орешкина с пострадавшими от паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК 13:11
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Здоровье
Женщина родила после смерти мозга
Аргументы недели 12:39
Происшествия
В Японии поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком
В японском городе Иокогама поезд сошёл с рельсов после столкновения с грузовиком.
RT на русском вчера в 23:54
Политика
Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября
Как утверждает Биби, за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне Путин позвонил американскому коллеге, чтобы предупредить, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана».
Lenta.ru 12:18
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Кино
Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице»
Актуальные Новости 12:50