Финансы
ПРАЙМБиржи США снижаются на опасениях влияния коронавируса на экономику
Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются на возросших опасениях инвесторов за состояние экономики, пострадавшей от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
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Армия и оружие
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
Происшествия
В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме
Пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Красноярске, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Политика
Макрон предсказал Европе миграционный кризис из-за конфликта в Идлибе
Боевые действия на северо-западе Сирии могут спровоцировать в Европе новый миграционный кризис, число беженцев оценивается в 2 млн человек.
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Хоккей
«Рейнджерс» обыграл «Каролину» благодаря двум очкам Панарина
Российский нападающий "Нью-Йорка" Артемий Панарин набрал в матче два очка, забросив шайбу и отдав голевую передачу.
Происшествия
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
В Омске суд отправил в колонию 35-местного жителя, избивавшего малолетнего сына своей сожительницы и ставившего ребенка коленями на гречку, сообщает "Интерфакс".
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Политика
Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США
Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.
Политика
Шувалов предложил закрепить в Конституции бизнесменов как передовой класс
В Конституцию следует внести определение предпринимательства как деятельности, связанной с созданием ценностей, а самих предпринимателей обозначить в документе как передовой класс.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Интернет
Установка Windows стала сложнее
Как сообщает DrWindows, теперь в процессе установки ОС Windows пользователь должен ввести логин и пароль от учетной записи Microsoft.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Общество
Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске
В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Экономика
Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка.
Общество
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
Религия
Православные отмечают Вселенскую родительскую субботу 22 февраля
Вселенская мясопустная родительская суббота наступает в России 22 февраля 2020 года.
Политика
Лидеры Евросоюза не договорились по многолетнему бюджету ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза не смогли достичь договоренности по многолетнему бюджету ЕС на 2021-2027 годы.
Политика
США ужесточили экспортный режим в отношении России
Соединенные Штаты решили ужесточить экспортный режим в отношении России, переведя РФ в категорию стран D, следует из уведомления (.pdf) Минторга США.
Армия и оружие
Хафтар назвал условия для прекращения войны в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что готов остановить боевые действия, если из Ливии выведут сирийских наемников.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае рассказал журналистам композитор Игорь Крутой.
Футбол
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке
Травму ноги на тренировке получил полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, 21 февраля сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Происшествия
Правоохранители требуют арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Украинская полиция попросит суд взять под стражу шестерых участников протестных акций в поселке Новые Санжары под Полтавой, где разместили эвакуированных из Китая украинцев.