Финансы

ПРАЙМПРАЙМБиржи США снижаются на опасениях влияния коронавируса на экономику

Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются на возросших опасениях инвесторов за состояние экономики, пострадавшей от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
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Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:06

Биржи США на закрытии торгов снижались на возросших опасениях по коронавирусу

ПРАЙМ17:19
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