Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются на возросших опасениях инвесторов за состояние экономики, пострадавшей от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Биржи США снижаются на опасениях влияния коронавируса на экономику

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Политика США ужесточили экспортный режим в отношении России Соединенные Штаты решили ужесточить экспортный режим в отношении России, переведя РФ в категорию стран D, следует из уведомления (.pdf) Минторга США.

Энергетика WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.