Экономика
ПРАЙМБиржи США снижаются на рисках вокруг ситуации с Ираном
В результате атаки погиб глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Участники торгов оценивают риски ответных мер, которые Иран намеревается предпринять в ближайшее время. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:43, Ашберн
Армия и оружие
США дополнительно отправят три тысячи военных на Ближний Восток
Министерство обороны Соединённых Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток.
Энергетика
Минэнерго Белоруссии озвучило стоимость российского газа в новом году
Поставки российского газа в Белоруссию в январе-феврале 2020 года будут осуществляться по цене 127 долларов за один кубометр топлива, что соответствует ценовым показателям прошлого года.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Происшествия
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли четыре человека
Четыре человека стали жертвами пожара в частном доме в городском округе Подольск в Московской области.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Дату назвали в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, сообщает Gordon.ua.
Происшествия
Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»
В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Общество
Нидерланды официально перестали быть Голландией
С 1 января слово «Голландия» официально перестало существовать для обозначения Королевства Нидерланды.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Политика
Шнуров сравнил Зеленского с Путиным
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сравнил президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Хоккей
СКА пропустил шесть безответных шайб от «Йокерита» в матче КХЛ
Петербургский СКА потерпел поражение от финского «Йокерита» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккей
Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею
Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
Экономика
Пенсии в России повысили на 6,6%
Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.
Футбол
«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ уже год
Хоккей
Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Политика
Иран назвал Германию соучастником убийства генерала КСИР
Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер указала, что убийство генерала Сулеймани стало реакцией на ряд военных провокаций со стороны Ирана.
Футбол
Футболист французского «Генгама» Натаэль Жулан погиб в возрасте 23 лет
Нападающий "Генгама" Натаэль Жулан погиб, сообщается на официальном сайте клуба второго дивизиона французского футбола.
Армия и оружие
США попытались вмешаться в совместные учения России, Китая и Ирана
Речь идёт о совместных манёврах России, Китая и Ирана, которые прошли в конце декабря в Индийском океане и Оманском заливе.
Шоу-бизнес
Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым
Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
Политика
Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
Кино
Минкульт отчитался о кассовых сборах российского кино в 2019 году
Кассовые сборы российских фильмов за 2019 год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда меньше показателей 2018 года (13,8 миллиарда).
Шоу-бизнес
47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца
У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Наука
Искусственный интеллект диагностирует рак успешнее людей
На основе более 28 тысяч рентгенограмм из Англии и США специалисты Google провели обучение системы искусственного интеллекта по диагностике рака молочной железы.
Происшествия
После новогоднего застолья 10-месячная девочка умерла в Ленобласти
Умерла 10-месячная девочка после того, как ее животик сильно раздуло, и она не смогла дышать.