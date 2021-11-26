ПРАЙМБиржи США упали на 2-2,5% из-за опасений по поводу нового штамма из ЮАРФондовая биржа в Нью-Йорке, крупнейшая в мире, в пятницу после выходного в День Благодарения открылась стремительным падением котировок, согласно данным торгов к 17:35 мск.Smotrim.ruФондовый индекс S&P 500 рухнул на 3%, промышленный индекс Dow Jones Industrial – на 2,5%, индекс Nasdaq высокотехнологичных компаний упал на 2,5%. Котировки продолжают падать.Smotrim.ruЗа три недели индекс Московской биржи потерял почти 9%, индекс РТС — 14%.КоммерсантъК 20:30 (по мск) доллар был близок к значению 75,5 рубля.BFM.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЧто ждет рубль: на биржах США паника при открытииSmotrim.ruвчера в 10:24Байден заявил, что ждал обрушения рынка США на фоне новостей о новом штамме COVID-19ПРАЙМвчера в 15:38Коронавирусные новости спровоцировали распродажу активов на мировых рынкахКоммерсантъвчера в 13:27Байден назвал ожидаемым падение биржевых индексов на фоне распространения штамма «омикрон»ТАСС17:26Индекс Мосбиржи упал на 3,47 процента на новостях о новом штамме коронавирусаLenta.ruвчера в 11:03Торги на СПБ Бирже и американском премаркете за час до сессии в СШАРБК Инвестициивчера в 08:30Черный лебедь в Черную пятницу: мировые акции давно уже так не падалиProfinance.ruвчера в 05:38Показать ещёОценить9Поделиться