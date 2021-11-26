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Биржи США упали на 2-2,5% из-за опасений по поводу нового штамма из ЮАР

Фондовая биржа в Нью-Йорке, крупнейшая в мире, в пятницу после выходного в День Благодарения открылась стремительным падением котировок, согласно данным торгов к 17:35 мск.
Smotrim.ru
Фондовый индекс S&P 500 рухнул на 3%, промышленный индекс Dow Jones Industrial – на 2,5%, индекс Nasdaq высокотехнологичных компаний упал на 2,5%. Котировки продолжают падать.
Smotrim.ru
За три недели индекс Московской биржи потерял почти 9%, индекс РТС — 14%.
Коммерсантъ
К 20:30 (по мск) доллар был близок к значению 75,5 рубля.
BFM.ru

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