Экономика
ИзвестияБиржи США закрылись падением на фоне заявлений главы ФРС
Американские биржи закрылись в среду в красной зоне из-за заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.
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Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
News.ru 11:12
Общество
Глава нижегородского Минздрава заявил о провокации на скорой помощи
Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения облправительства Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Facebook о «провокации», устроенной на Сормовской подстанции скорой медицинской помощи.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 10:42
Здоровье
В украинском городе 100 медиков заразились коронавирусом
В украинском Львове 100 медиков заразились коронавирусом.
Lenta.ru 11:53
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Общество
Проведение ЕГЭ вновь перенесут на более поздний срок
Сроки проведения единого государственного экзамена в этом году перенесут с 8 июня на более поздний срок.
78.ru вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Актрису Аллу Мещерякову обокрали перед смертью
Как стало известно РЕН ТВ, советская и российская актриса театра и кино Алла Мещерякова, известная зрителям по ролям в таких фильмах, как «А зори здесь тихие», «Ищу человека», «Калина красная», незадолго до смерти могла стать жертвой преступления.
РЕН ТВ 07:38
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Здоровье
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
РИА Новости 11:09
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в доме в центре Москвы
Один человек погиб при пожаре в доме на Фрунзенской набережной в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 07:31
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Хоккей
СКА заключил новый контракт с защитником Бенгтссоном
РИА Новости 11:04
Политика
Президент Латвии раскритиковал жителей страны, отмечающих День Победы
Президент Латвии Эгилс Левитс усомнился в патриотизме жителей республики, которые отмечают День Победы над фашизмом 9 мая.
РИА Новости 09:59
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.
Коммерсантъ 10:02
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой
Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
Происшествия
СКР проводит проверку на заводе-производителе сгоревших аппаратов ИВЛ
СКР проводи проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
Коммерсантъ 12:00
Армия и оружие
В США считают Россию и Китай противниками первого уровня
К соперникам «второго уровня» аналитики относят Иран и Северную Корею, которые также могут угрожать Америке.
Городовой 06:44
Общество
Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
Политика
Чижов оценил возможность открытия внешних границ в ЕС
Вопрос об открытии внешних границ Шенгенской зоны, которые были закрыты на фоне пандемии COVID-19, в практическом плане пока не стоит, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
РИА Новости 11:49
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Экономика
На Кубани на стабилизацию экономики направят 15 млрд рублей
Как рассказал на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, на сохранение экономики из бюджета края выделено 1,7 млрд рублей.
РБК Краснодар 09:32
Космос
Первый пуск ракеты Ariane 6 могут перенести на 2021 год
Ситуация, сложившаяся в результате пандемии коронавируса, может привести к переносу сроков первого запуска новой европейской ракеты Ariane 6 со второй половины нынешнего года на 2021 год.
ТАСС вчера в 18:59
Происшествия
Не вникавшего в новости петербуржца оштрафовали за прогулку в парке
Петроградский районный суд оштрафовал жителя Петербурга Юрия Макарова за прогулку в парке Победы в период ограничений из-за коронавируса, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 12:11
Политика
Китай планирует отомстить США за санкции
Ранее в сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм на своем сайте.
Piter.tv 05:30
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
Общество
В ПФР объяснили, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Портал Ura.ru, ссылаясь на источник в Пенсионном фонде России (ПФР), распространил информацию, согласно которой подавать заявление на получение выплат российским семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно лучше с 15 мая.
Журналистская правда 04:01
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Российская газета 03:32
Происшествия
Владелец натравил пса на сделавшую ему замечание москвичку
Столичные полицейские разыскивают владельца собаки, который натравил ее на сделавшую ему замечание женщину.
Вести.Ru 10:19
Фигурное катание
Фигуристка Алина Загитова описала свой распорядок на самоизоляции
Известная российская фигуристка, обладательница Олимпийского золота, чемпионка Европы и Мира Алина Загитова поделилась подробностями о том, как проводит время в режиме самоизоляции, введенном из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Актуальные Новости 11:38
Общество
Беглов признал лишним введение пропускного режима в Петербурге
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 15:30 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал нецелесообразным введение в Петербурге режима пропусков для граждан в период действия ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.
REGNUM 08:30