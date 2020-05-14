Американские биржи закрылись в среду в красной зоне из-за заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Общество Глава нижегородского Минздрава заявил о провокации на скорой помощи Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения облправительства Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Facebook о «провокации», устроенной на Сормовской подстанции скорой медицинской помощи. 181

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,3K

Шоу-бизнес Актрису Аллу Мещерякову обокрали перед смертью Как стало известно РЕН ТВ, советская и российская актриса театра и кино Алла Мещерякова, известная зрителям по ролям в таких фильмах, как «А зори здесь тихие», «Ищу человека», «Калина красная», незадолго до смерти могла стать жертвой преступления.

Здоровье Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый. 1

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 651

Футбол Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич Бывший главный тренер белградского футбольного клуба «Партизан» Марко Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива» вместо Юрия Семина, сообщает пресс-служба московского клуба.

Происшествия СКР проводит проверку на заводе-производителе сгоревших аппаратов ИВЛ СКР проводи проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.

Общество Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов. 711

Политика Чижов оценил возможность открытия внешних границ в ЕС Вопрос об открытии внешних границ Шенгенской зоны, которые были закрыты на фоне пандемии COVID-19, в практическом плане пока не стоит, заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Экономика На Кубани на стабилизацию экономики направят 15 млрд рублей Как рассказал на встрече с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, на сохранение экономики из бюджета края выделено 1,7 млрд рублей. 17

Космос Первый пуск ракеты Ariane 6 могут перенести на 2021 год Ситуация, сложившаяся в результате пандемии коронавируса, может привести к переносу сроков первого запуска новой европейской ракеты Ariane 6 со второй половины нынешнего года на 2021 год.

Происшествия Не вникавшего в новости петербуржца оштрафовали за прогулку в парке Петроградский районный суд оштрафовал жителя Петербурга Юрия Макарова за прогулку в парке Победы в период ограничений из-за коронавируса, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Политика Китай планирует отомстить США за санкции Ранее в сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм на своем сайте. 54

Фигурное катание Роднина жестко ответила на критику Тарасовой Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской. 1

Общество В ПФР объяснили, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей Портал Ura.ru, ссылаясь на источник в Пенсионном фонде России (ПФР), распространил информацию, согласно которой подавать заявление на получение выплат российским семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно лучше с 15 мая. 283

Происшествия Владелец натравил пса на сделавшую ему замечание москвичку Столичные полицейские разыскивают владельца собаки, который натравил ее на сделавшую ему замечание женщину.

Фигурное катание Фигуристка Алина Загитова описала свой распорядок на самоизоляции Известная российская фигуристка, обладательница Олимпийского золота, чемпионка Европы и Мира Алина Загитова поделилась подробностями о том, как проводит время в режиме самоизоляции, введенном из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа.