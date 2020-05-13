Экономика

ИзвестияИзвестияБиржи США закрылись падением на фоне заявлений главы ФРС

Американские биржи закрылись в среду в красной зоне из-за заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.
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Биржи США закрылись падением на фоне заявлений главы ФРС

Известиявчера в 17:19

Коронавирус и финансовые рынки 14 мая: прощание с V

Finam.Ru10:00

Фондовые рынки Европы упали из-за новых ожиданий кризиса в глобальной экономике

ПРАЙМ12:35

Ключевые индексы США обвалились после выступления главы ФРС

РЕН ТВ00:45

Бирже в Нью-Йорке не понравилось выступление главы Федрезерва США

Фонтанка.Рувчера в 16:48

Индексы Уолл-стрит вышли из «красной зоны» и снова растут

REGNUM15:26

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились после выступления главы ФРС

ТАССвчера в 16:35
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

РИА Новости вчера в 06:08
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Происшествия

СК опубликовал видео допроса сотрудницы приюта в Уфе, унижавшей детей

Следователи регионального следкома допросили 22-летнюю работницу социального приюта, которая сняла оскорбительное видео с участием воспитанников приюта и выложила в Сети.
Российская газета 11:13
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Вучичем

РИА Новости 13:58
Общество

Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь

Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
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Футбол

Вместо Юрия Семина клуб возглавил Марко Николич

Вместо Юрия Семина клуб возглавил Марко Николич Футбольный «Локомотив» принял самое громкое кадровое решение в российском спорте в период пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 11:36
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Ростовскому сексуальному маньяку дали пожизненный срок

Вести.Ru 09:27
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Экономика

Тулякам увеличат субсидии на оплату услуг ЖКХ

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов доложил, что на данный момент порядка 5,5 тыс. семей пользуются этой мерой поддержки в соответствии с установленным региональным стандартом максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Молодой коммунар 10:50
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Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
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Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

РИА Новости 04:16
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Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14:21
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Общество

Еще один насельник Троице-Сергиевой лавры скончался от коронавируса

Иеромонах Модест (Панченко), насельник Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде, скончался от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19, причиной которого является коронавирус нового типа SARS-CoV-2.
Известия 15:52
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
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Здоровье

В Петербурге выписали пациента, которому перелили плазму

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, что в городе выписали первого пациента, который в тяжелой форме болел коронавирусом и вылечился после того, как ему перелили плазму.
Московский Комсомолец 14:51
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Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Напомним, что в комиссии Госдумы попросили МИД РФ принять меры в отношении к изданиям NYT и Financial Times после публикации материалов о коронавирусе в России.
Piter.tv 01:05
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Общество

Умер скульптор Роман Шустров, создавший «Петербургского ангела»

Скульптор Роман Шустров, создавший любимую горожанами мини-скульптуру "Петербургский ангел", скончался в больнице в Петербурге, сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.
РИА Новости 15:05
Происшествия

В Ленинградской области загорелось здание магазина

Пожар произошел в здании магазина в Гатчинском районе Ленинградской области на площади более 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
РИА Новости 15:20
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В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
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Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы

Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
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Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
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Космос

Колонистам Марса нашли идеальное место в пещерах Эллады

LentaChel.ru вчера в 08:00
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
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Происшествия

Под Воронежем активистку заподозрили в оправдании терроризма

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Новоусманского района, подозреваемой в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Обозреватель Врн 10:53
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Александр Петров назвал свой лучший поцелуй в кино

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За избитого в Заполярье ребенка наказали замглавы администрации города

Российская газета 10:18
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Власти Коми разрешили спорт и прогулки на свежем воздухе

Власти Республики Коми разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое.
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Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Дагестан

С рабочим визитом в Дагестан прибыл заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
Голос Табасарана 14:11
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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