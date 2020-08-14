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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Биржи США закрылись разнонаправленно

Биржи США закрылись разнонаправленно в пятницу: Dow Jones остался в плюсе, индексы NASDAQ и S&P 500 снизились, свидетельствуют данные торгов. В течение дня основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно снижались.В источнике
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REGNUM

Фондовый рынок США закончил неделю в «смешанном настроении»

REGNUMвчера в 16:50
Evo-rus.com

Фондовые рынки США закрылись снижением на фоне разногласий в Конгрессе

Evo-rus.com12 августа в 02:28
ПРАЙМ

Биржи США закрылись разнонаправленно

ПРАЙМвчера в 16:36
Глас Народа

Утренний обзор, «ФИНАМ», 14.08.2020. В первой половине дня тон торгам задаст статистика из Китая

Глас Народавчера в 01:37
Росбалт

Фондовые торги в США завершились смешанной динамикой

Росбалтвчера в 02:10
ТАСС

Индексы в Нью-Йорке понизились на данных об уровне потребительских расходов в июле

ТАССвчера в 10:52
ИА Красная Весна

Фондовые рынки США закрылись снижением на фоне разногласий в Конгрессе

ИА Красная Весна11 августа в 18:03

Зеленский осудил возвращение задержанных в Белоруссии граждан в РФ

Появление в Белоруссии еще одного Донбасса возможно из-за отказа властей страны передать Украине задержанных граждан России, написал 15 августа президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
Зеленский осудил возвращение задержанных в Белоруссии граждан в РФ
ИА Красная Весна05:26
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Загитова набрала 51 балл на ЕГЭ по русскому языку

Российская фигуристка Алина Загитова, которая поступает на факультет журналистики в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 51 балл.
ФАНвчера в 10:02
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Министра здравоохранения Костина призывают отправить в отставку за модернизацию. Мнение самого чиновника

В интернете создана петиция с призывом к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву отправить в отставку министра здравоохранения Олега Костина за то, что он проводит модернизацию медицины области.
Четвертая Властьвчера в 10:15
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В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоакивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.
Коммерсантъ06:34
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За сутки в Алтайском крае от коронавируса умерли 6 человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 89 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 134 пациента, скончались 6 носителей коронавируса, при этом во всей шести летальных исходах COVID-19 не стал причиной смерти.
Kursk.com04:56
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