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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Биржи США закрылись разнонаправленно

Биржи США закрылись разнонаправленно в пятницу: Dow Jones остался в плюсе, индексы NASDAQ и S&P 500 снизились, свидетельствуют данные торгов. В течение дня основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно снижались.В источнике
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REGNUM

Фондовый рынок США закончил неделю в «смешанном настроении»

REGNUMвчера в 16:50
ТАСС

Индексы в Нью-Йорке понизились на данных об уровне потребительских расходов в июле

ТАССвчера в 10:52
Evo-rus.com

Фондовые рынки США закрылись снижением на фоне разногласий в Конгрессе

Evo-rus.com12 августа в 02:28
Глас Народа

Утренний обзор, «ФИНАМ», 14.08.2020. В первой половине дня тон торгам задаст статистика из Китая

Глас Народавчера в 01:37
Росбалт

Фондовые торги в США завершились смешанной динамикой

Росбалтвчера в 02:10
ПРАЙМ

Биржи США закрылись разнонаправленно

ПРАЙМвчера в 16:36
ИА Красная Весна

Фондовые рынки США закрылись снижением на фоне разногласий в Конгрессе

ИА Красная Весна11 августа в 18:03

Украинского священника высадили из автобуса за слова о «российской попсе»

"Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой", - написал Винник.
Газета.Ru21:21
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Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера

Личный врач актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, Борис Круглый в интервью «Московскому комсомольцу» объяснил происхождение наркотиков в крови знаменитости.
Пятый каналвчера в 16:48
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Помпео отметил, что совет отклонил «разумную резолюцию по продлению 13-летнего оружейного эмбарго в отношении Ирана», а также открыл путь к тому, чтобы «крупнейшая в мире страна – спонсор терроризма продавала и покупала оружие».
Известия18:48
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ruвчера в 15:02
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«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАССвчера в 04:46
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