Биржи США закрылись разнонаправленно
Биржи США закрылись разнонаправленно в пятницу: Dow Jones остался в плюсе, индексы NASDAQ и S&P 500 снизились, свидетельствуют данные торгов. В течение дня основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно снижались.В источнике
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Утренний обзор, «ФИНАМ», 14.08.2020. В первой половине дня тон торгам задаст статистика из Китая
Глас Народавчера в 01:37
Фондовые рынки США закрылись снижением на фоне разногласий в Конгрессе
ИА Красная Весна11 августа в 18:03