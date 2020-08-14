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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Биржи США закрылись разнонаправленно

Биржи США закрылись разнонаправленно в пятницу: Dow Jones остался в плюсе, индексы NASDAQ и S&P 500 снизились, свидетельствуют данные торгов. В течение дня основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно снижались.В источнике
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REGNUM

Фондовый рынок США закончил неделю в «смешанном настроении»

REGNUMвчера в 16:50
ТАСС

Индексы в Нью-Йорке понизились на данных об уровне потребительских расходов в июле

ТАССвчера в 10:52
ИА Красная Весна

Фондовые рынки США закрылись снижением на фоне разногласий в Конгрессе

ИА Красная Весна11 августа в 18:03
Глас Народа

Утренний обзор, «ФИНАМ», 14.08.2020. В первой половине дня тон торгам задаст статистика из Китая

Глас Народавчера в 01:37
Росбалт

Фондовые торги в США завершились смешанной динамикой

Росбалтвчера в 02:10
Финмаркет

Мировые фондовые рынки без единой динамики, нефть умеренно дорожает после снижения накануне

Финмаркетвчера в 02:45
ПРАЙМ

Биржи США закрылись разнонаправленно

ПРАЙМвчера в 16:36

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства сообщал, что вакцину от коронавируса первыми получат медицинские работники и учителя.
ТАСС01:01
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Chery подняла цены на кроссоверы Chery Tiggo 4 и Tiggo 8 в РФ

В результате анализ цен на новые автомобили в России специалисты «Цена-Авто» выяснили, что в августе компания Chery увеличила стоимость некоторых комплектаций кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8 на 10 тысяч рублей, то есть на 0,6 — 0,9% относительно прежней цены.
32CARS.ruвчера в 06:00
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Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год

В 2018 году Владимир Путин заработал 8 млн 648 тыс. 353 руб. Годом ранее его задекларированный доход составлял 18 млн 728 тыс. 268 руб. — тогда президент продал земельный участок, средства с продажи были учтены в декларации.
Коммерсантъвчера в 12:10
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