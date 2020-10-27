ПРАЙМБиржи США закрылись разнонаправленно после падения наканунеРосбалтRuNews24.ruНациональная служба новостейПРАЙМPravda.RuФАНБиржи США во вторник закрылись разнонаправленно после падения накануне в среднем на 2%, свидетельствуют данные торгов.В источникеОценить15Комментировать28ПоделитьсяПодробнее о событииИндексы в Нью-Йорке понизилисьТАСС09:51«Фридом Финанс»: «Быки» не рады похолоданиюSIA.ru26 октября в 20:03Сегодня рынок приостановил падение, но оно продолжитсяFinam.Ruвчера в 14:00Фондовые индексы США выросли благодаря экономическим даннымПРАЙМ21:06Индексы Уолл-стрит открылись разнонаправленноREGNUMвчера в 10:11Фондовые индексы США падают более чем на 2% в начале торговФинмаркет28 октября в 10:09Фондовые торги в США завершились на подъемеРосбалт02:10Показать ещё