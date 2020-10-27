В ВОЗ обеспокоены долгосрочными последствиями коронавируса

Как считает Тедрос Аданом Гебрейесус, "очень важно, чтобы правительства признали наличие долгосрочных последствий COVID-19 и обеспечили доступ к услугам здравоохранения всем этим пациентам".