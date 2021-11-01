S&P 500 и Nasdaq Composite закрыли прошлую неделю на исторических максимумах, несмотря на пятничное снижение бумаг Apple и Amazon, которое было обусловлено опубликованными накануне относительно слабыми квартальными отчетами / прогнозами данных компаний.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов заявил о необходимости увеличения материнского капитала в 10 раз семьям, переезжающим на Курильские острова.
Расследование инцидента с атомной подводной лодкой военно-морских сил США USS Connecticut завершилось: оно показало, что объект, с которым столкнулась субмарина в водах Южно-Китайского моря, оказался подводной горой.