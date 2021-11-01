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Биржи США закрылись ростом основных индексов

Предварительно индикатор оценивался в 71,4 пункта.
Финмаркет
О том, что инвесторы предпочитают США, говорит и динамика фондовых индексов: с начала года S&P 500 вырос на 22,61%, тогда как фондовый индекс MXWDU (весь мир, за исключением США) прибавил лишь 6,33%.
Finam.Ru
S&P 500 и Nasdaq Composite закрыли прошлую неделю на исторических максимумах, несмотря на пятничное снижение бумаг Apple и Amazon, которое было обусловлено опубликованными накануне относительно слабыми квартальными отчетами / прогнозами данных компаний.
Finam.Ru
Nasdaq Composite увеличился на 50,27 пункта (0,33%) и составил 15498,39 пункта.
Финмаркет

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