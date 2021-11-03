Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: индикатор Dow Jones Industrial Average снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли и достигли максимумов.
Татарстан планирует ужесточить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, через две недели будет приостановлено действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медотвода, общественным транспортом смогут пользоваться только люди с QR-кодом, сообщает пресс-служба президента республики.