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Биржи США закрылись ростом основных индексов после заседания ФРС

Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики: индикатор Dow Jones Industrial Average снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли и достигли максимумов.
Интерфакс
Основные индексы США четвертый день подряд закрываются на рекордных показателях.
Коммерсантъ
S&P 500 поднялся на 0,37% до 4697,54 пункта, в то время как промышленный DJIA вырос на 0,57% до 36328,41 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,20% до 15971,59 пункта.
ПРАЙМ
S&P 500 стремится к верхней границе восходящего канала.
SIA.ru

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