Биржи США в среду закрылись ростом основных индексов S&P 500, DJIA и Nasdaq после решения Федеральной резервной системы (ФРС) начать сокращать выкуп активов с рынка уже в ноябре, свидетельствуют данные торгов.В источнике
Директор ЦРУ Уильям Бернс посещал Москву с целью "предупредить" Кремль о недопустимости действий против Украины, а также узнать намерения России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.
В конце октября ведомство направило в Федеральное сетевое агентство Германии (регулятор в сфере энергетики) анализ надежности поставок газа в процессе сертификации трубопровода, в котором говорилось, что выдача сертификата «не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и Европейский союз».