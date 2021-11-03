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Биржи США закрылись ростом основных индексов после заседания ФРС

Биржи США в среду закрылись ростом основных индексов S&P 500, DJIA и Nasdaq после решения Федеральной резервной системы (ФРС) начать сокращать выкуп активов с рынка уже в ноябре, свидетельствуют данные торгов.В источнике

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